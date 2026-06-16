Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Electronic Arts запустила сервис для рек...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Electronic Arts запустила сервис для рекламодателей, позволяющий интегрировать рекламу в игровой процесс

Американский издатель и разработчик Electronic Arts объявил о запуске платформы EA Advertising, в рамках которой рекламодатели смогут встраивать рекламу непосредственно в игровой процесс.

Источник изображения: Steam (Erbap)

Источник изображения: Steam (Erbap)

Как отмечают в Electronic Arts, EA Advertising «трансформирует то, как бренды взаимодействуют с аудиторией через цифровой и реальный опыт в глобальном игровом портфолио» компании.

EA Advertising позволит брендам интегрировать рекламу в геймплей без ущерба для игрового опыта: например, размещать информацию о своей продукции на щитах и баннерах стадионов в спортивных симуляторах компании.

«В этом интерактивном геймплейном окружении бренды становятся частью самой игры, отражая взаимодействие игроков с рекламой в контексте реального мира», — настаивает Electronic Arts.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

К настоящему моменту через EA Advertising рекламу в EA Sports FC, Madden NFL и College Football уже встроили несколько ведущих брендов, включая Visa, Lowe’s, Red Bull, Xfinity, Peacock и Mountain Dew.

«Геймеры ежедневно приходят в игры-сервисы EA, чтобы играть, смотреть, творить и взаимодействовать. Это даёт брендам возможность заявить о себе, не нарушая опыт игроков и аутентичность наших миров», — подчеркнули в Electronic Arts.

Electronic Arts уже открыла приём заявок на участие в EA Advertising. Стоимость внедрения аутентичной рекламы в игры компании составляет от $100 тыс. до $1 млн в зависимости от уровня интеграции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Electronic Arts предсказала, кто выиграет Чемпионат мира по футболу 2026 года — компания угадала четырёх предыдущих победителей
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр
Московский суд оштрафовал Electronic Arts — издатель Battlefield 6 и EA Sports FC 26 нарушил закон о персональных данных
Календарь релизов 15–21 июня: Copa City, The Adventures of Elliot и The Last Salvage Squad
В Steam стартовал фестиваль «Играм быть» с демоверсиями тысяч будущих хитов
У Don't Nod большие проблемы — разработчики Life is Strange, Remember Me и Jusant оказались на грани банкротства
Теги: ea advertising, electronic arts
ea advertising, electronic arts
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Apple объяснила, почему обновление Siri заняло так много времени
У Don't Nod большие проблемы — разработчики Life is Strange, Remember Me и Jusant оказались на грани банкротства
Double Fine, Ninja Theory и другие студии Xbox тоже оказались под угрозой закрытия, но продолжают борьбу за выживание 2 мин.
Индия заблокировала Telegram перед пересдачей аналога ЕГЭ, опасаясь утечек заданий 45 мин.
Fox купила конкурента Netflix за $22 млрд 55 мин.
Microsoft 365 Copilot приспособили для кражи корпоративных данных в хитроумной цепочке 2 ч.
Сюжетная ролевая игра The Life and Suffering of Prince Jerian получила дату выхода, новый трейлер и демоверсию в Steam 2 ч.
Microsoft ускорит встроенные в Windows 11 приложения 2 ч.
Xbox закроет студию Compulsion Games и продолжит увольнять топ-менеджеров в рамках «перезагрузки» 2 ч.
Electronic Arts запустила сервис для рекламодателей, позволяющий интегрировать рекламу в игровой процесс 4 ч.
«Буду смотреть в стену»: Великобритания закроет детям доступ в соцсети 5 ч.
В Facebook появится AI Mode — ИИ-поиск по группам, постам и Reels 6 ч.
Qualcomm готовится к миру без приложений и разрабатывает более 40 ИИ-устройств 4 мин.
Чистые убытки OpenAI выросли в восемь раз в прошлом году и достигли $38,5 млрд 50 мин.
DJI представила карманную камеру Osmo Pocket 4P с двумя объективами, «киношными» функциями Ronin и стабилизатором 56 мин.
IMEC создала первый квантовый чип на High-NA EUV — квантовые компьютеры готовят к массовому производству 2 ч.
«Базис» и Т2 развернули первое в России импортонезависимое телеком-облако 2 ч.
«Базис» и Т2 развернули первое в России импортонезависимое телеком-облако 2 ч.
NextSilicon готовит 128-ядерные серверные RISC-V-процессоры для ИИ и НРС 3 ч.
TDK купила Fabric8Labs, разработчика «медной» 3D-печати для уникальных водоблоков СЖО 3 ч.
К Чемпионату мира по футболу в России подскочили продажи телевизоров 3 ч.
Власти США испугались, что ИИ-модели Mythos 5 и Fable 5 попадут в руки разведывательных структур Китая и России 4 ч.