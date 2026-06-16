Electronic Arts запустила сервис для рекламодателей, позволяющий интегрировать рекламу в игровой процесс

Американский издатель и разработчик Electronic Arts объявил о запуске платформы EA Advertising, в рамках которой рекламодатели смогут встраивать рекламу непосредственно в игровой процесс.

Как отмечают в Electronic Arts, EA Advertising «трансформирует то, как бренды взаимодействуют с аудиторией через цифровой и реальный опыт в глобальном игровом портфолио» компании.

EA Advertising позволит брендам интегрировать рекламу в геймплей без ущерба для игрового опыта: например, размещать информацию о своей продукции на щитах и баннерах стадионов в спортивных симуляторах компании.

«В этом интерактивном геймплейном окружении бренды становятся частью самой игры, отражая взаимодействие игроков с рекламой в контексте реального мира», — настаивает Electronic Arts.

К настоящему моменту через EA Advertising рекламу в EA Sports FC, Madden NFL и College Football уже встроили несколько ведущих брендов, включая Visa, Lowe’s, Red Bull, Xfinity, Peacock и Mountain Dew.

«Геймеры ежедневно приходят в игры-сервисы EA, чтобы играть, смотреть, творить и взаимодействовать. Это даёт брендам возможность заявить о себе, не нарушая опыт игроков и аутентичность наших миров», — подчеркнули в Electronic Arts.

Electronic Arts уже открыла приём заявок на участие в EA Advertising. Стоимость внедрения аутентичной рекламы в игры компании составляет от $100 тыс. до $1 млн в зависимости от уровня интеграции.