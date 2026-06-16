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DJI представила карманную камеру Osmo Pocket 4P с двумя объективами, «киношными» функциями Ronin и стабилизатором

DJI представила в Китае камеру Osmo Pocket 4P, которая при компактных размерах унаследовала решения кинематографической линейки Ronin. Она представляет собой систему из 1-дюймового широкоугольного объектива и высокоэффективного среднефокусного объектива.

Источник изображений: DJI

Источник изображений: DJI

DJI Osmo Pocket 4P располагает камерой с 1-дюймовым CMOS-сенсором, оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием 20 мм и диафрагмой f/2.0. Технология LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) обеспечивает ему до 17 ступеней динамического диапазона; фокусировка — от 0,2 м до бесконечности. На борту имеется также среднефокусный телеобъектив с большим 1/1,28-дюймовым сенсором, эквивалентным фокусным расстоянием 60 мм и диафрагмой f/1,8. Поддерживаются 3-кратный оптический и 12-кратный цифровой зум — они пригодятся для получения естественного эффекта боке и многослойной портретной съёмки; фокусировка — от 0,3 м до бесконечности. От профессиональной линейки Ronin камера DJI Osmo Pocket 4P унаследовала цветовой режим D-Log 2 и 10-битную глубину цвета с поддержкой более 1 млрд оттенков.

Доступный зум зависит от режима съёмки. Если это стандартная фото- или видеосъёмка, а также Live-фото, то поддерживается 12-кратный цифровой зум. При работе в условиях низкой освещённости, при замедленной и покадровой съёмке придётся довольствоваться 3-кратным увеличением. Функция Smart Follow 8.0 позволяет следить за объектом даже при 12-кратном зуме. Камера DJI Osmo Pocket 4P расположена на механическом подвесе, который при слежении за объектом движется в следующих диапазонах: поворот влево и вправо — от -235° до 58°; наклон вверх и вниз — от -125° до 58°; крен (завал горизонта) — от -45° до 45°. Конструктивно эти диапазоны составляют от -240° до 90°, от -130° до 90° и от -85° до 62° соответственно. Максимальная скорость поворота составляет 180° в секунду, индекс подавления дрожания — ±0,005°.

При съёмке в произвольном режиме с разрешением 4K/1080p и частотой 25/30 кадров в секунду поддерживается 30-кратное ускорение (Hyperlapse); в статическом положении при разрешениях 4K/3K/1080p поддерживается покадровая съёмка с интервалом от 0,5 до 60 с. Можно указывать до четырёх точек движения кадра при ускоренной съёмке. Камера DJI Osmo Pocket 4P оснащена 2,0-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 556 × 314 пикселей и яркостью 1000 кд/м²; звук записывается в 16-битном формате AAC с частотой дискретизации 48 кГц. Запись ведётся на встроенный накопитель ёмкостью 102 Гбайт или на карту памяти microSD объёмом до 1 Тбайт с файловой системой exFAT. Высокоскоростная выгрузка файлов производится по протоколу USB 3.1 со скоростью до 800 Мбайт/с.

Литийионный аккумулятор имеет ёмкость 1545 мА·ч — его хватает на 210 минут работы. Полная зарядка мощностью 65 Вт занимает 32 минуты, порог в 80 % достигается за 18 минут. Поддерживается Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax) с диапазонами 2,4, 5,1 и 5,8 ГГц; периферия подключается через Bluetooth Low Energy (BLE 5.4). Стандартный комплект DJI Osmo Pocket 4P, помимо камеры, включает вспышку, рукоятку с резьбой 1/4 дюйма, защитный чехол и кабель для быстрой зарядки — 3799 юаней ($562) за всё. Комплект Vlog включает также беспроводной микрофон DJI Mic Mini 2, дополнительную подсветку и мини-штатив, но стоит уже 4299 юаней ($635).

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Теги: dji, osmo pocket, камера
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