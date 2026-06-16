Teams научили отслеживать сотрудников через корпоративный Wi-Fi — Microsoft уверяет, что это не слежка

Microsoft запустила в корпоративном мессенджере Teams функцию отслеживания пользователей в корпоративных сетях Wi-Fi. Пользователи выражали опасения, что с ней руководство сможет в реальном времени следить за подчинёнными, но в Microsoft настаивают, что реализовали её «для облегчения сотрудничества».

Функция «разработана, чтобы помогать сотрудникам координировать работу в офисе, поддерживая актуальность своего местоположения на рабочем месте», отметили в Microsoft. В её основу легли уже существующие сигналы присутствия из Microsoft 365, в том числе доступность пользователя в «Календаре» и присутствие в Teams. Пользователям не потребуется менять свой статус вручную — он обновляется автоматически; актуальность своего положения на рабочем месте можно поддерживать через подключение к зарегистрированному периферийному устройству, будь то монитор или док-станция.

Это новый способ для коллег понимать, кто из них доступен в текущий момент, поясняют в Microsoft. «Когда расписание меняется, или кто-то решает прийти в офис, решившие использовать эту функцию сотрудники могут обновлять своё рабочее местоположение без необходимости каждый раз вручную менять статус», — говорится в описании. Возможность настройки этой функции остаётся за пользователем, хотя по умолчанию она может быть отключена для всей организации или включена — последнее лишь в том случае, когда активны обязательные параметры местоположения. Данные о местоположении не сохраняются — это сигнал, который работает только на момент актуальности. Если кто-то из сотрудников подключается из сети вне организации, его местоположение отображается как «удалённое».