Европа начала очередное расследование против Apple — на этот раз из-за iCloud

Итальянский антимонопольный регулятор (AGCM) инициировал проверку по вопросу о том, предоставляет ли Apple незаконные преимущества собственному облачному хранилищу iCloud перед аналогичными сервисами. Выводы по результатам проверки ведомство пообещало направить в Еврокомиссию.

В отношении Apple регулярно возбуждаются антимонопольные производства в разных странах мира. Только за последние пару лет компания заплатила по их результатам штрафы в размере почти $3 млрд. В ответ на антимонопольные обвинения она регулярно занимает жёсткую позицию — редко признаёт свою вину, а в некоторых случаях заявляет о готовности скорее частично или полностью уйти с рынка, чем выполнять требования регуляторов. Так, некоторые функции пакета Apple Intelligence в iOS 27 не появились в бета-версии платформы для разработчиков из ЕС.

В Европе требуют, чтобы компания предоставила сторонним сервисам ИИ такие же полномочия, как с новой Siri, но Apple по соображениям безопасности отказывается это делать. Еврокомиссия вообще не отреагировала на предложение о компромиссе, пожаловался производитель iPhone.

Сейчас аналогичные обвинения выдвигаются по поводу облачного хранилища Apple iCloud и его преимуществ на платформах компании — согласно европейскому «Закону о цифровых рынках» (DMA), она должна была предоставить сторонним облачным хранилищам те же средства интеграции в iOS, iPadOS и другие системы. AGCM заявила о наличии у ведомства доказательств, что другие поставщики услуг облачных хранилищ для потребителей не имеют доступа к тем же компонентам, что предоставляются собственному сервису Apple или используются им.