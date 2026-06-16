Asus оценила флагманскую видеокарту ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition в €3499

Компания Asus озвучила официальную цену видеокарты ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition в Германии и Австрии. Она уже доступна в специализированных магазинах и онлайн-магазинах Asus по рекомендованной цене €3499 включая НДС. В Швейцарии новинка оценивается в 3499 швейцарских франков.

Толщина карты ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition составляет 2,5 слота расширения. Она оснащена так называемой сквозной системой охлаждения. Карта получила два больших вентилятора диаметром 115 мм, которые прогоняют воздух через радиатор и выталкивают его с обратной стороны через два крупных отверстия. Производитель также применяет в составе системы охлаждения испарительную камеру и жидкий металл в качестве термоинтерфейса для GPU. Для графического процессора карты заявлена частота 2482 МГц в стандартном режиме и 2512 МГц в режиме OC.

Карта использует печатную плату в стиле PCB эталонной модели RTX 5090 Founders Edition от Nvidia, но, в отличие от последней, дополнительно оснащена видеовыходом USB Type-C. Размеры видеокарты составляют 304 × 140 × 50 мм, она совместима с компактным форматом ПК SFF.

Карта выполнена в привычном для серии продуктов ProArt дизайне с элементами, имитирующими деревянную отделку. Впервые ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition была анонсирована ещё на выставке CES 2026 в январе. Производитель позиционирует её в качестве решения для творческих профессионалов и создателей цифрового контента.

Следует добавить, что официальная цена от Asus — это лишь рекомендация. Скорее всего, в рознице новинка будет стоить дороже. Как отмечает портал VideoCardz, самая дешёвая версия GeForce RTX 5090 в Европе сейчас предлагается примерно за €3900. В свою очередь, вариант ProArt RTX 5090 у ретейлеров сейчас выставлен по цене от €4100.