Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Asus оценила флагманскую видеокарту ProA...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus оценила флагманскую видеокарту ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition в €3499

Компания Asus озвучила официальную цену видеокарты ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition в Германии и Австрии. Она уже доступна в специализированных магазинах и онлайн-магазинах Asus по рекомендованной цене €3499 включая НДС. В Швейцарии новинка оценивается в 3499 швейцарских франков.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Толщина карты ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition составляет 2,5 слота расширения. Она оснащена так называемой сквозной системой охлаждения. Карта получила два больших вентилятора диаметром 115 мм, которые прогоняют воздух через радиатор и выталкивают его с обратной стороны через два крупных отверстия. Производитель также применяет в составе системы охлаждения испарительную камеру и жидкий металл в качестве термоинтерфейса для GPU. Для графического процессора карты заявлена частота 2482 МГц в стандартном режиме и 2512 МГц в режиме OC.

Карта использует печатную плату в стиле PCB эталонной модели RTX 5090 Founders Edition от Nvidia, но, в отличие от последней, дополнительно оснащена видеовыходом USB Type-C. Размеры видеокарты составляют 304 × 140 × 50 мм, она совместима с компактным форматом ПК SFF.

Карта выполнена в привычном для серии продуктов ProArt дизайне с элементами, имитирующими деревянную отделку. Впервые ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition была анонсирована ещё на выставке CES 2026 в январе. Производитель позиционирует её в качестве решения для творческих профессионалов и создателей цифрового контента.

Следует добавить, что официальная цена от Asus — это лишь рекомендация. Скорее всего, в рознице новинка будет стоить дороже. Как отмечает портал VideoCardz, самая дешёвая версия GeForce RTX 5090 в Европе сейчас предлагается примерно за €3900. В свою очередь, вариант ProArt RTX 5090 у ретейлеров сейчас выставлен по цене от €4100.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила настольный компьютер с Nvidia GB300 и 748 Гбайт памяти по цене однушки в Москве
Asus представила блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 за €999 — его хватит на четыре GeForce RTX 5090
Asus научила GeForce RTX 5090 потреблять больше 1000 Вт через один кабель — напряжение увеличили вчетверо
SK hynix ускоряет график поставки образцов HBM4E, не желая отставать от Samsung
Nvidia подняла рекомендованную цену RTX Pro 6000 Blackwell до $13 250 — рост на 55 % за год
Видеокарта Radeon RX 9070 XT наконец пробралась в статистику Steam — с дебюта прошло больше года
Теги: asus, видеокарта, blackwell, geforce rtx 5090, asus proart
asus, видеокарта, blackwell, geforce rtx 5090, asus proart
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники
Гротескный трейлер подтвердил дату выхода хоррора нового уровня Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Ядро Linux лишилось поддержки Intel 486 и других «пережитков прошлого» 55 мин.
Жертвы киберпреступлений в США потеряли почти $21 млрд за прошлый год 56 мин.
Call of Duty: Vanguard и EA Sports FC 26 возглавили вторую волну июньских новинок Game Pass, а Tomb Raider и Slay the Spire подписку скоро покинут 2 ч.
Евросоюз не станет обязывать издателей спасать видеоигры, но у Stop Killing Games есть план 3 ч.
Соцсеть Threads почти догнала X по месячной аудитории — она достигла полумиллиарда пользователей 4 ч.
ИИ-сводки в Gmail стали доступны всем — их можно отключить, но со всеми ИИ-функциями сразу 4 ч.
Импортозамещение СЗИ: почему менеджер паролей стал критически важным элементом инфраструктуры (и причём здесь ФСТЭК России) 4 ч.
Совсем скоро в Heroes of Might & Magic: Olden Era появится «Таинственный остров» — одна из самых популярных карт для «Героев Меча и Магии III» 5 ч.
«Расширитель» памяти Mext был продан AMD 5 ч.
Европа начала очередное расследование против Apple — на этот раз из-за iCloud 5 ч.
Лучший китайский техпроцесс SMIC N+3 по плотности транзисторов догнал только TSMC N6 — но есть и успехи 13 мин.
Microsoft выпустила Surface Laptop 8 и Surface Pro 12 на чипах Snapdragon X2 — от $1499 2 ч.
Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире 2 ч.
AMD поглотила стартап MEXT,разрабатывающий технологии кеширования данных в NAND 2 ч.
Asus оценила флагманскую видеокарту ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition в €3499 4 ч.
SpaceX объявила о поглощении ИИ-стартапа Cursor за $60 миллиардов 4 ч.
Mobileye в следующем году запустит собственный сервис роботакси в США 4 ч.
Sharp представила смарт-часы, которые умеют подсчитывать калории во время еды 4 ч.
В Кембриджском университете запущен AMD-суперкомпьютер Zenith 4 ч.
«Джеймс Уэбб» разглядел асимметрию атмосферы ультрагорячего юпитера с дождями из рубинов и сапфиров 5 ч.