Сегодня 16 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Соцсеть Threads почти догнала X по месяч...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Соцсеть Threads почти догнала X по месячной аудитории — она достигла полумиллиарда пользователей

Аудитория соцсети Meta Threads достигла полумиллиарда пользователей. Платформа микроблогов с августа прошлого года приросла 100 млн новых пользователей — до 500 млн человек в месяц. Последний импульс роста в администрации соцсети связали с появлением функции «Сообществ» (Communities).

Источник изображения: Azamat E / unsplash.com

Источник изображения: Azamat E / unsplash.com

В июле платформе исполняется три года. Проект взял высокий темп роста благодаря грамотно выстроенной Meta стратегии: приложение показывало графики подписчиков пользователей из Instagram, а вирусные посты Threads проникали в верхние позиции лент Instagram и Facebook. Теперь эти приёмы приходится применять всё реже, отмечают в Meta, потому что «со временем всё больше людей открывают Threads напрямую», а не переходят по ссылкам из других приложений компании. Растёт популярность сервиса в Азии — время, провидимое на платформе пользователями из Южной Кореи и Японии, увеличилось соответственно на 80 % и 130 % год к году.

Стоит однако, отметить, что число ежемесячно активных пользователей выше, чем тех, кто заходит на платформу каждый день — последний показатель компания не публиковала с октября минувшего года, когда он достиг 150 млн. В этом году Meta запустила в Threads рекламу в 200 странах, но значительного роста рекламной выручки в масштабах компании отметить не удалось. Активно наращивается набор функций: появился «Центр поиска» (Discovery Hub), помогающий находить релевантные группы; появилась маркировка наиболее ценных участников сообщества; в июле на платформе заработают «Живые чаты» (Live Chats); из Instagram в Threads перекочевала функция настройки рекомендательных алгоритмов. Интересно, что запросы на изменения рекомендательных алгоритмов работают временно — Meta хочет сохранять над ними контроль; хотя если постоянно обновлять свой выбор, приложение сможет предоставлять актуальные рекомендации.

Для сравнения, основной конкурент Threads в лице соцсети X, бывшей Twitter, по разным оценкам сейчас располагает аудиторией в 560–580 млн активных пользователей в месяц. Так что детище Марка Цукерберга почти догнало сервис Илона Маска.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ хочет зарабатывать больше денег не на рекламе, но у неё плохо получается
Еврокомиссия требует от Meta✴ восстановить доступ конкурирующих ИИ-агентов к WhatsApp
Как у Маска: в Threads внедрят ИИ-бота, который сможет участвовать в обсуждениях и проверять информацию
«Буду смотреть в стену»: Великобритания закроет детям доступ в соцсети
В Facebook✴ появится AI Mode — ИИ-поиск по группам, постам и Reels
В работе Facebook✴ и Instagram✴ произошёл масштабный сбой — ленты не обновляются, видео и картинки не загружаются
Теги: me, threads, аудитория
me, threads, аудитория
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Без вас у нас бы ничего не вышло»: Konami отключила для россиян и белорусов серверы Metal Gear Solid V: The Phantom Pain и eFootball
Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте
«Скайнет» всё ближе: спутник впервые самостоятельно обнаружил искомый объект с помощью ИИ
Китайские вузы закрыли более 12 000 «устаревших» специальностей, заменив их профессиями в сферах ИИ и робототехники
Гротескный трейлер подтвердил дату выхода хоррора нового уровня Clive Barker’s Hellraiser: Revival
Ядро Linux лишилось поддержки Intel 486 и других «пережитков прошлого» 55 мин.
Жертвы киберпреступлений в США потеряли почти $21 млрд за прошлый год 56 мин.
Call of Duty: Vanguard и EA Sports FC 26 возглавили вторую волну июньских новинок Game Pass, а Tomb Raider и Slay the Spire подписку скоро покинут 2 ч.
Евросоюз не станет обязывать издателей спасать видеоигры, но у Stop Killing Games есть план 3 ч.
Соцсеть Threads почти догнала X по месячной аудитории — она достигла полумиллиарда пользователей 4 ч.
ИИ-сводки в Gmail стали доступны всем — их можно отключить, но со всеми ИИ-функциями сразу 4 ч.
Импортозамещение СЗИ: почему менеджер паролей стал критически важным элементом инфраструктуры (и причём здесь ФСТЭК России) 4 ч.
Совсем скоро в Heroes of Might & Magic: Olden Era появится «Таинственный остров» — одна из самых популярных карт для «Героев Меча и Магии III» 5 ч.
«Расширитель» памяти Mext был продан AMD 5 ч.
Европа начала очередное расследование против Apple — на этот раз из-за iCloud 5 ч.
Лучший китайский техпроцесс SMIC N+3 по плотности транзисторов догнал только TSMC N6 — но есть и успехи 13 мин.
Microsoft выпустила Surface Laptop 8 и Surface Pro 12 на чипах Snapdragon X2 — от $1499 2 ч.
Стоимость SpaceX перевалила за $2,7 трлн — Amazon уступила ей место пятой самой дорогой компании в мире 2 ч.
AMD поглотила стартап MEXT,разрабатывающий технологии кеширования данных в NAND 2 ч.
Asus оценила флагманскую видеокарту ProArt GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition в €3499 4 ч.
SpaceX объявила о поглощении ИИ-стартапа Cursor за $60 миллиардов 4 ч.
Mobileye в следующем году запустит собственный сервис роботакси в США 4 ч.
Sharp представила смарт-часы, которые умеют подсчитывать калории во время еды 4 ч.
В Кембриджском университете запущен AMD-суперкомпьютер Zenith 4 ч.
«Джеймс Уэбб» разглядел асимметрию атмосферы ультрагорячего юпитера с дождями из рубинов и сапфиров 5 ч.