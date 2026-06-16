Соцсеть Threads почти догнала X по месячной аудитории — она достигла полумиллиарда пользователей

Аудитория соцсети Meta✴ Threads достигла полумиллиарда пользователей. Платформа микроблогов с августа прошлого года приросла 100 млн новых пользователей — до 500 млн человек в месяц. Последний импульс роста в администрации соцсети связали с появлением функции «Сообществ» (Communities).

В июле платформе исполняется три года. Проект взял высокий темп роста благодаря грамотно выстроенной Meta✴ стратегии: приложение показывало графики подписчиков пользователей из Instagram✴, а вирусные посты Threads проникали в верхние позиции лент Instagram✴ и Facebook✴. Теперь эти приёмы приходится применять всё реже, отмечают в Meta✴, потому что «со временем всё больше людей открывают Threads напрямую», а не переходят по ссылкам из других приложений компании. Растёт популярность сервиса в Азии — время, провидимое на платформе пользователями из Южной Кореи и Японии, увеличилось соответственно на 80 % и 130 % год к году.

Стоит однако, отметить, что число ежемесячно активных пользователей выше, чем тех, кто заходит на платформу каждый день — последний показатель компания не публиковала с октября минувшего года, когда он достиг 150 млн. В этом году Meta✴ запустила в Threads рекламу в 200 странах, но значительного роста рекламной выручки в масштабах компании отметить не удалось. Активно наращивается набор функций: появился «Центр поиска» (Discovery Hub), помогающий находить релевантные группы; появилась маркировка наиболее ценных участников сообщества; в июле на платформе заработают «Живые чаты» (Live Chats); из Instagram✴ в Threads перекочевала функция настройки рекомендательных алгоритмов. Интересно, что запросы на изменения рекомендательных алгоритмов работают временно — Meta✴ хочет сохранять над ними контроль; хотя если постоянно обновлять свой выбор, приложение сможет предоставлять актуальные рекомендации.

Для сравнения, основной конкурент Threads в лице соцсети X, бывшей Twitter, по разным оценкам сейчас располагает аудиторией в 560–580 млн активных пользователей в месяц. Так что детище Марка Цукерберга почти догнало сервис Илона Маска.