Жертвы киберпреступлений в США потеряли почти $21 млрд за прошлый год

Федеральная торговая комиссия США (FTC) сообщила, что американцы потеряли $3,5 млрд только из-за мошенничества с использованием поддельных банковских выдач в 2025 году, при этом зарегистрированные убытки утроились по сравнению с 2020 годом. На этот вид мошенничества пришлась почти треть всех поданных в FTC жалоб. По независимым данным ФБР, в 2025 году американские жертвы киберпреступлений потеряли от всех видов атак почти $21 млрд.

Во всех описанных FTC схемах преступники связываются с жертвами через текстовые сообщения, телефонные звонки, электронную почту, социальные сети и поисковые системы. Самые дорогостоящие схемы обычно включают поддельное предупреждение о безопасности банка, которое побуждает жертв переводить средства для «защиты» своих счетов. Мошенники также часто выдают себя за сотрудников FTC, чтобы оказывать дополнительное давление на потенциальных жертв.

Общие заявленные потери от всех видов мошенничества выросли в 2025 году примерно до $16 млрд, что является самым высоким показателем за всю историю и примерно на 25 % выше, чем в предыдущем году. По данным FTC, жертвы потеряли почти $1 млрд из-за мошенников, выдающих себя за бизнесменов и около $920 млн из-за преступников, притворяющихся государственными служащими.

Потери от мошенничества в социальных сетях в 2025 году превысили $2,1 млрд, что в восемь раз больше, чем в 2020 году. Почти каждый третий американец, потерявший деньги в результате таких мошеннических схем, впервые столкнулся с мошенниками через социальные сети, при этом потери от Facebook✴ превысили потери от текстовых сообщений и электронной почты вместе взятых, а WhatsApp и Instagram✴ заняли второе и третье места соответственно.

С момента вступления в силу «Правила о выдаче себя за другое лицо» в апреле 2024 года FTC возбудила около десятка дел, обеспечив компенсацию потребителям на сумму более $70 млн. FTC объявила о мерах по пресечению нарушений в рамках этого правила в отношении:

MediaAlpha (притворялась госучреждением);

American Tax Service (изображала налоговую службу);

Blackstone Legal (навязывание фиктивного долга);

Click Profit (подмена учреждения);

Accelerated Debt Settlement (выдача себя за государственное учреждение);

Innovative Partners (мимикрия под страховые компании).

Директор Бюро защиты прав потребителей FTC Кристофер Муфарридж (Christopher Mufarrige) пообещал, что «FTC будет использовать все доступные инструменты для борьбы с одной из самых опасных форм мошенничества — выдачей себя за представителей государственных и коммерческих организаций — и для защиты целостности цифровой экономики».