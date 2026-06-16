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Microsoft выпустила Surface Laptop 8 и Surface Pro 12 на чипах Snapdragon X2 — от $1499

Microsoft объявила о начале продаж ноутбуков Surface Laptop 8 и планшетных компьютеров Surface Pro 12 на базе микропроцессоров Qualcomm Snapdragon X2. Обе новинки являются преемниками прошлогодних моделей семейства, которые поставлялись с чипами Snapdragon X1 и положили начало инициативе Microsoft Copilot+ PC на базе Arm-процессоров.

Источник изображений: Microsoft

Источник изображений: Microsoft

Планшет-трансформер Surface Pro 12-го поколения оснащён 13-дюймовым дисплеем и доступен в версиях с 10-ядерным чипом Snapdragon X2 Plus или 12-ядерным Snapdragon X2 Elite. Ноутбук Surface Laptop 8-го поколения поставляется в версиях с 13,8-дюймовым дисплеем и чипом X2 Plus, а также с 15-дюймовым дисплеем и чипом X2 Elite.

Стоимость планшета Surface Pro 12 начинается с $1499 за вариант с накопителем на 256 Гбайт (без учёта цены съёмной клавиатуры и стилуса). Чтобы стать обладателем Surface Laptop 8 придётся заплатить не менее $1599 (вариант с накопителем на 512 Гбайт). Все модели оснащаются 16 Гбайт оперативной памяти, но доступны версии и с большим объёмом памяти.

Стартовые цены новых устройств семейства Surface оказались на $100 выше цен на прошлогодние модели, которые резко подорожали после обострения ситуации с дефицитом чипов памяти. Одновременно с потребительскими версиями устройств Microsoft запустила Surface Laptop 8 и Surface Pro 12 на чипах X2 для бизнеса. Surface Laptop for Business 8-го поколения стоит от $1650. Microsoft отметила, что новые устройства Surface на чипах X2 отличаются от предшественников значительно более производительной графической подсистемой, сохраняя при этом хорошую автономность. По данным вендора, новые Surface Pro и Surface Laptop могут обеспечит до 12,5 часов и 20 часов локального воспроизведения видео соответственно.

Помимо новых вариантов цветового исполнения корпуса, во многом представленные устройства похожи на модели предыдущего поколения. Surface Laptop по-прежнему доступен только с ЖК-дисплеем, тогда как Surface Pro опционально доступен с дисплеем OLED. Во всех случаях используются панели с соотношением сторон 3:2. Набор интерфейсов идентичен прошлогодним моделям, включая магнитный порт для зарядки Surface Connect, которого не будет в будущем Surface Laptop Ultra.

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