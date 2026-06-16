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Ядро Linux лишилось поддержки Intel 486 и других «пережитков прошлого»

Вышло ядро ​​Linux 7.1, отразившее изменения, которые назревали годами, включая давно обещанный отказ от поддержки процессора Intel 486 и его аналогов. Изначально удаление поддержки Intel 486 было запланировано в мае 2025 года в версии ядра ​​6.15, но в последнюю минуту было отменено. В общей сложности в ядре 7.1 удалено более 140 000 строк кода. В частности, «под нож» пошла поддержка российских процессоров Baikal, а также драйвера устаревших шин, портов и протоколов.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В новой версии ядра появился NTFSplus — переработанный драйвер файловой системы NTFS. Он создан но основе оригинального драйвера NTFS только для чтения из 1990-х годов, но теперь может записывать данные на тома NTFS. Драйвер был модернизирован в соответствии с современными методами работы с файловыми системами ядра. NTFSplus полностью заменит драйвер, предоставленный Paragon Software в 2020 году.

Наряду с новым драйвером появилась ntfsprogs-plus — новая и улучшенная версия дополнительных утилит ntfsprogs. Она позволяет исправлять некоторые виды повреждений и ошибок NTFS, поэтому эксперты ожидают, что различные загрузочные носители для восстановления Linux, такие как SystemRescue, GParted Live и Grml, постараются как можно быстрее перейти на ядро ​​7.1.

В новой версии ядра переработана подсистема подкачки памяти. Улучшена обработка файловых систем ext4 и Btrfs. Поддержка файловой системы exFAT также доработана. Непрерывное пространство для файлов может быть предварительно выделено без предварительного обнуления блоков, что ускоряет процесс и уменьшает фрагментацию. Сетевая файловая система CIFS (SMB) получила явную поддержку создания временных файлов.

В ядро Linux 7.1 интегрирован расширяемый планировщик ядра, который ранее являлся эксклюзивом для ядра Oracle Linux UEK-next. Ядро 7.1 улучшило управление питанием как для чипов AMD, так и для Intel, а также отчёты о состоянии батареи на ноутбуках на базе Apple M1 и M2. Безопасность виртуализации KVM на Arm была усилена, как и безопасность доступа к PID (идентификаторам процессов) в виртуальной файловой системе /proc. Поддержка Intel FRED дебютировала ещё в ядре 6.9, но теперь она включена по умолчанию и улучшает производительность на процессорах AMD. Для поддержки Rust в ядре теперь требуется Rust 1.85.

Подробно со всеми изменениями в новой версии ядра можно ознакомиться на сайте Linux Weekly News (LWN.net).

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Теги: ядро linux, изменения, поддержка
ядро linux, изменения, поддержка
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