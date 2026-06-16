Компания Google выпустила Android 17 — первыми стабильную версию новой операционной системы получили устройства семейства Pixel. Обновление выходит после четырёх бета-версий. Выпуск новой ОС совпал с июньским обновлением Pixel Feature Drop и продолжает новую стратегию компании по более раннему релизу крупных версий Android.

Одним из главных нововведений Android 17 стала возможность превращать любое приложение в плавающее окно или «пузырь» (Bubble). Ранее подобный режим был доступен только для мессенджеров и отдельных диалогов. Теперь пользователь может удерживать значок приложения на домашнем экране и запускать его в виде компактного «пузыря», который можно свободно перемещать по экрану и закрывать одним жестом. На устройствах с большими дисплеями для таких окон предусмотрена отдельная панель Bubble Bar.

Google также добавила возможность скрывать подписи под значками приложений на домашнем экране для более минималистичного оформления. Новая настройка находится в разделе оформления интерфейса.

В Android 17 появились дополнительные механизмы управления памятью приложений. По словам Google, система будет ограничивать чрезмерное потребление оперативной памяти отдельными программами, что должно положительно сказаться на быстродействии устройств и времени автономной работы.

Существенно переработан встроенный инструмент записи экрана. Вместо прежнего интерфейса теперь используется компактная плавающая панель, через которую можно быстро остановить запись или изменить параметры. Появилась функция Screen Reactions, позволяющая добавлять видео с фронтальной камеры поверх записи экрана. После завершения записи пользователю доступно полноэкранное окно предпросмотра с возможностью редактирования, удаления или отправки ролика.

Также в Android 17 уделено немало внимания вопросам конфиденциальности. При выдаче приложению доступа к местоположению система теперь более явно разделяет точные и приблизительные координаты. Также появилась возможность однократно предоставить приложению доступ к точной геопозиции. Ещё одним нововведением стала возможность предоставлять приложениям доступ только к выбранным контактам вместо всей адресной книги.

Среди других изменений — разделение переключателей Wi-Fi и мобильной передачи данных в панели быстрых настроек. На поддерживаемых устройствах также появился новый переключатель спутниковой связи.

Функция поиска устройств Find Hub получила дополнительную защиту. При переводе смартфона в режим потерянного устройства система может требовать биометрическую аутентификацию для изменения настроек или отключения отслеживания, даже если злоумышленник знает код разблокировки.

Google внесла и ряд визуальных изменений. Панель виджетов получила размытый фон в стиле шторки уведомлений и быстрых настроек, были обновлены некоторые элементы интерфейса и переработаны отдельные разделы приложения «Настройки». В частности, появился новый раздел «Учётные записи и резервное копирование» (Accounts and backup), упрощающий управление учётными записями, резервным копированием и ключами доступа.

Android 17 уже доступна для смартфонов Pixel начиная с серии Pixel 6, включая модели Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 и Pixel 10, а также для планшета Pixel Tablet и складных устройств Pixel Fold. Проверить наличие обновления можно через меню «Настройки → Система → Обновление системы».