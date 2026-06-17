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Google выпустила Wear OS 7 — свежая ОС дебютировала на смарт-часах Pixel Watch

Google начала распространение обновления Wear OS 7 для смарт-часов линейки Pixel Watch, представив его одновременно с выходом мобильной операционной системы Android 17. Новая версия ориентирована на повышение энергоэффективности и улучшение взаимодействия с другими подключенными устройствами пользователя.

Источник изображений: Google

Источник изображений: Google

Разработчики оптимизировали в Wear OS 7 энергопотребление, обеспечивающее прирост времени автономной работы до 10 % по сравнению с предыдущей версией. Часы получили поддержку обновления событий в режиме реального времени с помощью функции Live Updates, отображающей в виде постоянного значка на циферблате и карточки в ленте уведомлений различную информацию, включая счёт в спортивных матчах и прогресс тренировок.

Во второй половине 2026 года отдельные модели на Wear OS 7 получат функции Gemini Intelligence. Среди них функция под названием Create My Widget, позволяющая создавать персонализированные панели инструментов с помощью запросов на естественном языке. Также появилась автоматизация многозадачности приложений, дающая Gemini возможность выполнять действия напрямую с часов (например, бронировать место на тренировке или заказывать еду).

Кроме того, появится новый дизайн Neural Expressive и функция Personal Intelligence, которая анализирует данные из приложений Google, включая почту Gmail, и историю чатов, а мультимедийные элементы управления получат переключатель вывода звука, позволяющий изменять устройство воспроизведения непосредственно с запястья. Например, через наушники, смартфон или домашние колонки.

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Теги: google, pixel watch, часы
google, pixel watch, часы
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