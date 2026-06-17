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Binance лишат возможности работать в Европе

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance со следующего месяца рискует потерять разрешение на обслуживание клиентов из Евросоюза — заявку платформы на получение лицензии, скорее всего, отклонят, сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Согласно вступившему в силу европейскому «Регламенту о рынках криптоактивов» (MiCA), занимающиеся криптовалютой компании должны до конца июня получить лицензии, чтобы и далее обслуживать клиентов из ЕС. Поданную греческому регулятору заявку Binance, скорее всего, отклонят. Европейские ведомства пытаются ограничить деятельность криптовалютных бирж, на которых люди торгуют цифровыми активами по всему миру. Согласно MiCA, криптовалютным компаниям надлежит подавать заявки на получение лицензий у регуляторов в странах ЕС — лицензия действительна во всех 27 странах блока. На кону стоит надзор над многотриллионной криптовалютной отраслью — еврочиновники давно предупреждали, что она способна дестабилизировать традиционные рынки и нанести ущерб инвесторам, если эта отрасль не будет надлежащим образом контролироваться.

Если Греция ответит отказом, то Binance не получит разрешения на работу в ЕС, и судьба действующих клиентов платформы останется неопределённой. Криптобиржа намерена «поддерживать упорядоченный процесс и минимизировать сбои для своих пользователей», заявила администрация платформы. Ранее представитель Binance, у которой 300 млн клиентов по всему миру, подтвердил, что компания добивается получения лицензии и работает с регуляторами уже полтора года. Администрация платформы считает, что выполнила все требования для получения разрешения согласно MiCA — Греческая комиссия по рынку капитала (HCMC) завершила рассмотрение заявки, которая была признана соответствующей требованиям.

Binance, по её словам, выбрала Грецию потому, что в стране много квалифицированных специалистов, и созданы надлежащие условия по безопасности. Ведомство, однако, отказалось комментировать свои дальнейшие действия в отношении криптобиржи, сославшись на нормы конфиденциальности. Без лицензии Binance не сможет продолжать работу в ЕС с начала июля. «Дополнительную информацию мы предоставим до 30 июня 2026 года», — пообещали в Binance и добавили, что задержки в процессе авторизации по MiCA рискуют вывести деятельность платформы за пределы ЕС.

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Теги: binance, ес, лицензия, криптобиржа
binance, ес, лицензия, криптобиржа
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