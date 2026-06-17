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Представлен Sony LYTIA L910 — первый мобильный сенсор на архитектуре LOFIC

Sony представила LYTIA L910 — сенсор для камер на смартфонах, ориентированный на получение качественных снимков в сложных условиях освещения. В компоненте использованы несколько технологий обработки изображения, способствующих получению реалистичных фото и видео при контролируемом потреблении энергии. Это также первая модель в семействе Sony LYTIA, в которой использована архитектура LOFIC.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Sony LYTIA L910 представляет собой многослойный CMOS-сенсор размером 1/1,28 дюйма с эффективным разрешением около 50 мегапикселей и размером пикселя в 1,22 мкм. Он способен обеспечивать динамический диапазон до 100 дБ в одном снимке. В отличие от традиционных методов HDR, предполагающих несколько экспозиций, решение от Sony позволяет захватывать необходимые данные за один снимок, в результате чего при съёмке движущихся объектов или ярких источников света уменьшаются размытие и мерцание.

Чтобы добиться такого результата, Sony объединила структуру LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) с технологией Triple Conversion Gain HDR: сенсор считывает информацию в одной экспозиции с тремя различными коэффициентами преобразования, благодаря чему детали сохраняются как в светлых, так и в тёмных областях снимка. Минимизируется пересвечивание, уменьшается шум в теневых участках, а изображения становятся более сбалансированными с более плавными тональными переходами. Sony рассказала о технологии Ultra High Conversion Gain, которая помогает повысить эффективность при преобразовании заряда в напряжение: по сравнению с сенсором LYTIA 828 уровень случайного шума удалось снизить примерно на 30 %, что помогает улучшить качество изображения в условиях низкой освещённости, например, в ночных городских пейзажах при светодиодном освещении.

Сенсор Sony LYTIA L910 отличает оптимизированная схема с низким потреблением энергии при обработке изображения. Можно записывать видео в разрешении 4K с частото1 60 кадров в секунду и высоким динамическим диапазоном. Можно даже снимать видео в полном 50-мегапиксельном разрешении с частотой 30 кадров в секунду; при снижении разрешения до 12,5 мегапикселей частота кадров повышается до 120 в секунду. Серийные поставки Sony LYTIA L910 стартуют летом 2026 года. Первыми смартфонами с этим сенсором станут, вероятно, модели серий Vivo X500 и Oppo Find X10.

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Теги: sony, сенсор, камера
sony, сенсор, камера
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