Samsung показала ключевые компоненты для XR-устройств следующего поколения

Компания Samsung Display показала новые микродисплеи на базе технологии RGB OLEDoS (OLED on Silicon), предназначенные для использования в устройствах дополненной (AR) и смешанной реальности (MR). Презентация состоялась в рамках выставки Augmented World Expo 2026.

Особое внимание в сегменте носимых AR-устройств привлекает прототип умных очков с миниатюрным 0,62-дюймовым дисплеем RGB OLEDoS. По заявлению Samsung, он обеспечивает чёткое изображение, необходимое для таких функций, как перевод в режиме реального времени, навигация и отображение информации о погоде. Параллельно была представлена более крупная 1,3-дюймовая модель для гарнитур смешанной реальности и AR-очков, способная достигать уровня яркости в 40 000 кд/м2.

RGB OLEDoS отличается упрощенной структурой панели по сравнению с конкурирующими системами для микродисплеев и способствует снижению веса устройств. По заявлению производителя, данная технология обеспечивает высокую энергоэффективность, точную цветопередачу и превосходные показатели яркости, являясь оптимальным выбором для лёгкой носимой электроники.

Хотя Samsung Display не подтвердила связь между представленными разработками и будущими продуктами Samsung Electronics, отраслевые инсайдеры сообщают о работе над двумя моделями умных очков. Ожидается, что устройство под кодовым названием Haean получит дисплеи microLED, тогда как другая модель, предположительно под названием Glasses, будет сосредоточена на камерах и голосовом управлении без собственного экрана.