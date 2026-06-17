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Фьючерсы на SpaceX стали третьими по популярности на криптобиржах после биткоина и Ethereum

Суточный объём торгов по бессрочным фьючерсам на акции компании SpaceX на криптовалютных биржах вышел на третье место после двух главных криптовалют: биткоина и монеты Ethereum.

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Объём торгов по бессрочным фьючерсам на акции SpaceX достиг на платформе Binance $3,38 млрд, благодаря чему данный актив стал третьим после биткоина и Ethereum. За сутки объём торгов показал рост на 800 %. Всего спустя два дня после выхода на биржу капитализация SpaceX превысила $2,5 трлн — это оказалось крупнейшее IPO в истории.

По мере роста фондового рынка и сырьевых товаров, а также со стагнацией рынка криптовалют криптобиржи начали добавлять в листинг бессрочные фьючерсы (perpetual futures), привязанные к цене реальных акций. Их популярность стала активно расти в конце 2025 года, когда в рост пошли металлы; положительная динамика продолжилась за счёт нефтяных активов, а затем начался ажиотаж вокруг крупных американских технологических компаний — последним примером стал выход на биржу SpaceX Илона Маска (Elon Musk).

Криптовалютные биржи позволяют торговать фьючерсами не только торгуемых на бирже компаний, но и тех, кто только готовится к IPO — в том числе OpenAI и Anthropic. Котировки таких синтетических инструментов уже начали влиять на оценку крупных компаний ещё до выхода на биржу, обратили внимание эксперты. За последние сутки на платформе Hyperliquid фьючерс на SpaceX также вышел на третьем место после биткоина и Ethereum, достигнув объёма торгов в $1,15 млрд. Это сыграло в пользу собственного токена платформы HYPE, который обновил исторический максимум при цене в $76.

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Теги: spacex, фьючерсы, криптобиржа
spacex, фьючерсы, криптобиржа
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