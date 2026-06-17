Apple изменит схему работы функции Hide My Email — в худшую сторону

Apple решила внести изменения в механизм обеспечения конфиденциальности для пользователей платных тарифов. Функция Hide My Email, позволяющая скрывать настоящий адрес электронной почты при регистрации на сайтах, будет подставлять более очевидные адреса, за счёт чего её эффективность может снизиться.

Функция Hide My Email из пакета Apple iCloud+ предполагает генерацию анонимных адресов электронной почты на домене @icloud.com, письма с которых далее направляются на настоящий почтовый ящик пользователя. Схема работает, потому что эти адреса невозможно отличить от адресов обычных пользователей сервисов Apple по тому же домену.

Однако в минувший понедельник, 15 июня, компания сообщила разработчикам, что в ближайшие недели перенесёт генерируемые системой анонимные адреса на поддомен @private.icloud.com. Это упростит разработчикам приложений и администраторам сайтов задачу по определению того, что пользователь подключил этот сервис — такие адреса несложно будет заблокировать.

Существующие адреса продолжат действовать, почта с них будет пересылаться без перебоев, пообещала Apple. Разработчикам приложений и поставщикам услуг электронной почты придётся обновить свои фильтры, чтобы гарантировать, что письма для пользующихся этим сервисом клиентов отправлялись и дальше, добавил производитель iPhone. Общественность, однако, уже раскритиковала решение компании изменить домен сервиса, потому что это затруднит работу с ним. Комментариев от Apple по данному вопросу не поступало.