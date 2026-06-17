Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет отправлять не открывая приложение — прямо из виджета

Остающийся одним из наиболее популярных в мире мессенджеров WhatsApp располагает множеством функций, и они постоянно пополняются новыми. Ярким тому примером является виджет для Android, с которым можно будет отправлять голосовые сообщения, не открывая приложения.

Разработчики WhatsApp готовят новый виджет для главного экрана, который позволит отправлять голосовые сообщения, обратил внимание ресурс WABetaInfo. Для тестирования этот виджет пока недоступен, но его удалось обнаружить в последней бета-версии WhatsApp для Android v2.26.24.2. По умолчанию он будет иметь размер 3 × 1, но пользователи смогут установить и другой. Выглядит этот виджет довольно просто: это поле с надписью «Нажмите для записи» (Tap to record) и значок с изображением микрофона.

Пользователь сможет нажать на виджет, чтобы начать запись голосового сообщения. По завершении останется выбрать, кому отправить запись. Это достаточно быстрый способ отправить голосовое сообщение, но можно ускориться дополнительно: предусмотрена возможность отослать его нескольким контактам или даже всем сразу. Сейчас отправить его в приложении можно только одному контакту или в один групповой чат — остальным придётся пересылать, и это дополнительные действия.

Для пользователей новый виджет пока недоступен, но он может появиться с ближайшей бета-версией приложения — тогда его можно будет протестировать. А некоторое время спустя он может дебютировать и для широкой аудитории.