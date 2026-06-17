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Голосовые сообщения в WhatsApp можно будет отправлять не открывая приложение — прямо из виджета

Остающийся одним из наиболее популярных в мире мессенджеров WhatsApp располагает множеством функций, и они постоянно пополняются новыми. Ярким тому примером является виджет для Android, с которым можно будет отправлять голосовые сообщения, не открывая приложения.

Источник изображения: wabetainfo.com

Источник изображения: wabetainfo.com

Разработчики WhatsApp готовят новый виджет для главного экрана, который позволит отправлять голосовые сообщения, обратил внимание ресурс WABetaInfo. Для тестирования этот виджет пока недоступен, но его удалось обнаружить в последней бета-версии WhatsApp для Android v2.26.24.2. По умолчанию он будет иметь размер 3 × 1, но пользователи смогут установить и другой. Выглядит этот виджет довольно просто: это поле с надписью «Нажмите для записи» (Tap to record) и значок с изображением микрофона.

Пользователь сможет нажать на виджет, чтобы начать запись голосового сообщения. По завершении останется выбрать, кому отправить запись. Это достаточно быстрый способ отправить голосовое сообщение, но можно ускориться дополнительно: предусмотрена возможность отослать его нескольким контактам или даже всем сразу. Сейчас отправить его в приложении можно только одному контакту или в один групповой чат — остальным придётся пересылать, и это дополнительные действия.

Для пользователей новый виджет пока недоступен, но он может появиться с ближайшей бета-версией приложения — тогда его можно будет протестировать. А некоторое время спустя он может дебютировать и для широкой аудитории.

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Теги: whatsapp, голосовые сообщения, виджеты
whatsapp, голосовые сообщения, виджеты
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