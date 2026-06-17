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В Гонконге открывается круглосуточный магазин с продавцом-андроидом

В Гонконге вскоре откроют небольшой круглосуточный магазин, в котором покупателей обслуживает человекоподобный робот Xiao Gai (G1), изготовленный китайским производителем Galbot. Компания сообщила, что робот создан для «точной комплектации и доставки», а также для «круглосуточного автоматизированного управления запасами и пополнения склада для бесперебойного процесса покупок».

Источник изображений: Galbot

Источник изображений: Galbot

Высота робота составляет 168 см, размах рук — более 180 см, что позволяет ему дотягиваться до товаров на полках на высоте до 2,3 м. По словам разработчика, робот способен осуществлять «стабильный и предсказуемый захват и передачу» предметов с помощью своих механических рук. Благодаря поддержке визуального и слухового восприятия робот может «понимать намерения, взаимодействовать голосом и распознавать цели». Также он обладает навыками планирования и анализа для принятия решений в реальных рабочих условиях. Этот комплекс возможностей позволяет ему пополнять полки и комплектовать товары, а также обрабатывать заказы на кассе. Как сообщается, робот разработан для работы с такими товарами, как закуски и лекарства.

Новый магазин будет расположен на набережной Хун Хом — популярной местной туристической достопримечательности. По оценкам Galbot, благодаря использованию робота магазин может увеличить посещаемость на 40 %.

По данным издания Inside Retail, гонконгская инвестиционная корпорация HKIC, поддерживающая этот проект, планирует запустить такие магазины в 10 крупных городах мира.

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Теги: человекоподобный робот, магазин, гонконг, galbot
человекоподобный робот, магазин, гонконг, galbot
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