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Обновлённая колонка Google Home получила интеграцию с Gemini и поступит в продажу 25 июня

Компания Google открыла предварительные заказы на обновлённую умную колонку Google Home. Устройство получило компактный корпус и спроектировано так, чтобы обеспечивать чистое всенаправленное звучание на 360 градусов. Голосового помощника Google Assistant теперь заменит Gemini.

Источник изображения: store.google.com

Источник изображения: store.google.com

Новая модель выполняет функции, аналогичные акустической системе Nest Audio, включая возможность создания стереопары при соединении двух устройств. Однако инженеры отказались от линейно-направленного звука в пользу равномерного распределения аудио по всему пространству, а при подключении к устройству Google TV Streamer колонка обеспечивает стереофоническое звучание.

Корпус колонки обтянут тканью трёхмерного плетения, изготовленной из переработанных материалов, и будет доступен в четырёх цветах: «лесной орех» (hazel), «фарфор» (porcelain), «нефрит» (jade) и «ягода» (berry). Изменения коснулись и индикации. Раньше она была скрыта за сеткой динамика, теперь светодиодное кольцо расположено у основания устройства, обеспечивая более динамичную визуальную обратную связь, когда микрофон активен, воспринимает команды или система отвечает на вопросы.

Ключевым изменением стало внедрение искусственного интеллекта Gemini в качестве основного ассистента, который позволит выполнять мультизапросы, например, одновременно управлять освещением, воспроизведением музыки и установкой таймера. По заявлению Google, теперь колонка лучше понимает контекст и может вести более содержательный диалог, без необходимости постоянно произносить голосовые команды «Hey Google» или «OK, Google» для активации устройства.

Для доступа ко всем возможностям потребуется подписка Google Home Premium, базовый уровень которой стоит $10 в месяц и открывает доступ к режиму Gemini Live с расширенными возможностями автоматизации. Премиум-тариф за $20 в месяц дополнительно включает функцию AI-powered Home Brief для сводки событий с домашних камер безопасности и истории видеозаписей. При этом владельцы подписки Google AI Pro уже имеют доступ к части этих инструментов. Стоимость самой колонки составляет $100, а старт продаж намечен на 25 июня.

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Теги: google home, умные колонки
google home, умные колонки
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