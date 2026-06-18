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Новый вариант CAPTCHA от Google требует от пользователей махать руками перед компьютером

Google представила новый способ проверки reCAPTCHA для пользователей, который запрашивает разрешение на использование веб-камеры и требует от пользователей помахать рукой в объектив, чтобы доказать, что они не роботы.

Источник изображения: Cybernews.com

Источник изображения: Cybernews.com

С помощью новой функции верификации Google хочет бороться с всё более изощрёнными ботами на основе искусственного интеллекта. Такие боты уже научились обходить некоторые традиционные тесты CAPTCHA, требующие от пользователей идентификации ряда объектов на изображениях или решения едва различимых головоломок.

По данным Google, новая система анализирует короткое видео движения руки пользователя и извлекает 21 координату опорных точек руки (измерения положения суставов руки, используемые для распознавания определённых жестов). На странице сервиса Google Cloud Fraud Defense компания заявляет, что система не связывает видео с личностью пользователя, звук при проверке никогда не записывается, а видеоматериалы удаляются сразу после завершения проверки.

Компания утверждает, что новая функция обеспечивает более надежное «детектирование живого пользователя» и призвана помочь веб-сайтам защищаться от автоматического создания учётных записей, атак с использованием украденных учётных данных и других форм онлайн-мошенничества.

Внедрение новой функции проверки вызвало критику со стороны некоторых пользователей, заботящихся о конфиденциальности. По их мнению, требование доступа к веб-камере пользовательского ПК для рутинных проверок представляет собой дальнейшее расширение и ужесточение биометрического мониторинга в интернете.

По словам одного из пользователей соцсети X, новая система проверки Google с использованием веб-камеры «намного хуже», чем традиционные CAPTCHA. Он добавил, что предпочёл бы проходить проверки на основе изображений, чем использовать то, что он назвал «жутким» новым методом верификации. Другие задаются вопросом, является ли эта технология в принципе эффективной. Например, один из пользователей сообщил, что он обошёл проверку, используя виртуальную камеру и анимацию, сгенерированную искусственным интеллектом.

Как пишет портал Cybernews, несмотря на критику пользователей, использование биометрической верификации, при которой для подтверждения личности и различения людей от машин используются физические характеристики, будет экспоненциально расширяться, поскольку всё больше стран внедряют инструменты проверки возраста для реализации возрастных ограничений в социальных сетях для лиц младше 16 лет.

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Теги: recaptcha, google, верификация, проверка, боты
recaptcha, google, верификация, проверка, боты
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