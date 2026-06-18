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Крупнейший производитель электролитических конденсаторов поднимает цены — и тут тоже виноват ИИ-бум

Ведущие японские поставщики алюминиевых электролитических конденсаторов намереваются повысить цены, что может спровоцировать волну аналогичных мер по всей отрасли. Второй в мире производитель Nichicon объявил о повышении цен на весь свой ассортимент; и не исключено, что его примеру последуют тайваньские производители той же продукции, сообщает TrendForce.

Источник изображения: nichicon.com

Источник изображения: nichicon.com

О повышении цен объявили крупные поставщики алюминиевых электролитических конденсаторов Nippon Chemi-Con и Nichicon — первоначально они должны были увеличиться на 9–12 %, но впоследствии этот показатель может подняться и до 10–15 %. В июне и июле скорректировать цены должны и тайваньские производители.

Алюминиевые электролитические конденсаторы стали очередной категорией пассивных компонентов, которые затронуло повышение цен — ранее подорожали многослойные керамические и танталовые конденсаторы. Nichicon связала непопулярную меру с ростом цен на алюминиевую фольгу, химические материалы, геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке, а также ограничениями производственных мощностей из-за высокого спроса.

Ситуация только усугубляется. Стоимость химических материалов показала рост на 30–40 % по сравнению с предыдущим уровнем; цены на металлическое сырьё за тот же период поднялись на 10 %. Учитывая, что тенденция не ослабевает, рост цен на алюминиевую фольгу и алюминиевые электролитические конденсаторы неизбежен. Решение Nichicon повысить цены также свидетельствует, что динамика спроса и предложения в отрасли постепенно смещается в сторону более ограниченного предложения и может спровоцировать широкий рост цен на рынке в целом.

Ключевыми факторами называют стремительный рост сегмента серверов для систем искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и систем электропитания — все они подпитывают спрос на высококачественные алюминиевые электролитические конденсаторы. Тремя крупнейшими производителями этой продукции выступают Nippon Chemi-Con, Nichicon и Rubycon — у всех трёх японских поставщиков значительное присутствие на рынке серверов для ИИ, потому что их продукция преимущественно используется в системах электропитания данного оборудования.

По мере наращивания производства платформы нового поколения Nvidia Vera Rubin во второй половине 2026 года японские поставщики пассивных компонентов могут выделить ещё больше мощностей для связанного с ИИ оборудования. В условиях растущего дефицита не связанных с ИИ мощностей тайваньские производители, как ожидается, выиграют от перераспределения заказов.

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Теги: nichicon, конденсатор, цены
nichicon, конденсатор, цены
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