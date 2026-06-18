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Sennheiser представила TWS-наушники открытого типа Accentum Clip

Производители аудиотехники всё чаще выпускают наушники открытого типа — у любителей этого типа устройств за последние годы накопилось уже немало вариантов. Почти каждый бренд выпустил хотя бы одну такую модель, и теперь в игру решила вступить Sennheiser, которая анонсировала модель Accentum Clip.

Источник изображений: sennheiser.com

Источник изображений: sennheiser.com

Полностью беспроводные наушники Sennheiser Accentum Clip оснащены 12-мм драйверами, которые обеспечивают «чистоту, мощный бас и нежные высокие частоты». На низких уровнях громкости звук можно отрегулировать при помощи приложения Sennheiser Smart Control Plus с пятиполосным эквалайзером, возможностью обмена установками и инструментом Sound Check, который поможет подобрать оптимальный вариант. Геометрия динамиков и схема демпфирования удерживают звук в ушной раковине, а не направляют его вовне, заверил производитель.

Как и большинство наушников в виде клипс, Sennheiser Accentum Clip имеют гибкую силиконовую перемычку, которая обхватывает край уха. Каждый наушник имеет массу 6,8 г, что, как отметил производитель, эквивалентно ключ-карте от гостиничного номера и обложке для неё. Регулировать громкость, управлять воспроизведением и звонками можно при помощи сенсорных команд; конструкция имеет защиту от пыли и пота по стандарту IP54. Полного заряда наушников хватает на девять часов работы; ресурса аккумулятора хватит ещё на три цикла.

Предусмотрено Bluetooth-соединение с несколькими точками, есть возможность использовать только один наушник. Для звонков у Sennheiser Accentum Clip предусмотрена двойная система микрофонов — голос от фоновых помех отделяется за счёт системы шумоподавления на основе искусственного интеллекта. Рекомендованная розничная цена наушников составляет около $190.

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Теги: sennheiser, наушники, tws
sennheiser, наушники, tws
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