В ОАЭ запретили соцсети для детей до 15 лет и ввели проверку возраста

Объединённые Арабские Эмираты установили минимальный возраст для пользователей соцсетей в 15 лет — это первая ближневосточная страна, которая ввела такое ограничение. Власти стран по всему миру стремятся решить проблему влияния онлайн-платформ на несовершеннолетних.

Согласно утверждённой резолюции, детям младше 15 лет запрещается создавать, использовать личные учётные записи в соцсетях, а также управлять ими. Им запрещено публиковать посты или комментарии, делиться информацией или вступать в публичные группы. Подросткам в возрасте 15 и 16 лет разрешается пользоваться платформами соцсетей при условии усиленной защиты, включая контроль соответствующего возрасту контента, ограничения на взаимодействие с неизвестными пользователями, средства управления проведённым за экраном временем, а также функции родительского контроля.

Нормы распространяются на все работающие в ОАЭ платформы соцсетей — компаниям предъявляется требование о внедрении надёжных инструментов проверки возраста, включая цифровые проверки личности и технологии на основе искусственного интеллекта. Самостоятельное указание возраста действительной формой его подтверждения не считается. Платформы также обязываются блокировать учётные записи, созданные детьми до 15 лет, предотвращать обход пользователями систем проверки возраста и воздерживаться от использования личных данных несовершеннолетних в системах целевой рекламы и создания поведенческих профилей.

Власти страны пошли на эти меры в стремлении решить проблемы, связанные с воздействием на детей неподобающих материалов, с небезопасными контактами онлайн, чрезмерным увлечением соцсетями и сбором персональных данных. Система, уверены в правительстве ОАЭ, соответствует международным усилиям по защите детей в интернете — в ней соблюдается баланс между безопасностью и доступом к цифровым системам.