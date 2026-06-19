Huawei назвала условия лицензирования патентов на технологию Wi-Fi 7

Huawei анонсировала программу лицензирования собственных патентов для устройств на базе стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7. В рамках новой инициативы компания также расширила своё участие в пуле Sisvel Wi-Fi Multimode для предоставления индустрии доступа к актуальным технологиям.

Выступая ведущим участником разработки семейства стандартов IEEE 802.11, Huawei за 10 лет исследований сформировала один из крупнейших портфелей базовых патентов для сетей Wi-Fi 7. Внедрённые инновации позволили обеспечить повышенную пропускную способность и меньшую задержку передачи данных, заложив основу для дальнейшей цифровой трансформации. Закономерным итогом многолетних инвестиций в разработку стало глобальное лидерство компании, чьи лицензионные соглашения к концу 2024 года охватили более 1,2 миллиарда потребительских электронных устройств по всему миру.

Для упрощения доступа к интеллектуальной собственности корпорация присоединилась к пулу Sisvel Wi-Fi Multimode в качестве соучредителя, предложив лицензиатам единую платформу для работы с патентами стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7 (802.11be). Главный специалист по интеллектуальной собственности Huawei Алан Фань (Alan Fan) подчеркнул в своём заявлении, что «подобные инициативы послужили основой для продвижения совместных моделей лицензирования, поддерживающих баланс интересов между новаторами и производителями оборудования ». По его словам, такой подход дополнительно укрепил позиции компании в формировании прозрачной и эффективной глобальной среды распространения беспроводных технологий.

Заинтересованные разработчики оборудования получили возможность оформить необходимые документы через двусторонние соглашения или патентные пулы, опираясь на базовый принцип лицензирования патентов FRAND (справедливые, разумные и недискриминационные). Для обеспечения предсказуемости рынка Huawei заблаговременно опубликовала фиксированные тарифы на использование своих разработок в сегменте потребительской электроники. Согласно утвержденному регламенту компании, ставка лицензионных отчислений за каждое выпущенное устройство с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 составила 0,5 доллара США.