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Японский GlobalSign провёл вторую волну отзыва сертификатов у российских организаций

Японский центр сертификации GlobalSign предупредил о начале второй волны отзывов TLS-сертификатов у российских компаний, которые находятся под международными санкциями. В качестве альтернативы они могут выпускать на «Госуслугах» российские сертификаты.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

О предстоящей второй волне отзыва сертификатов предупредил в письме на адрес российского регистратора доменов «Региональный сетевой информационный центр» (бренд «Руцентр») гендиректор российского юрлица «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрий Рыжиков, сообщил РБК. Процесс начался 18 июня в 17:15 мск. Сертификаты отзываются из-за санкций — в списке значатся домены, принадлежащие «Роснефти», «Газпромбанку», «Алросе», Positive Technologies, Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех»), АНО «Диалог», ВЭБ.РФ и другим организациям.

«Руцентр» стал связываться с администраторами доменов из списка, а также направил заявки в российский «Технический центр Интернет» (ТЦИ), чтобы выпустить для них сертификаты за свой счёт. В ближайшие дни могут быть отозваны сертификаты и других зарубежных центров, и в первую очередь американского Let's Encrypt. TLS-сертификаты представляют собой своего рода цифровые паспорта сайтов, которые подтверждают их подлинность и гарантируют, что пользователь подключился к легитимному ресурсу; они также гарантируют шифрование трафика от пользователя к серверу, не допуская его перехвата. В отсутствие сертификата браузеры, в том числе Google Chrome, Apple Safari и Mozilla Firefox, предупреждают о небезопасном соединении или вообще отказываются открывать сайт.

В Минцифры также предупреждали об угрозе и сообщили, что российские сайты могут получать на «Госуслугах» российские сертификаты бесплатно. Поэтому даже при отзыве зарубежных сертификатов работа соответствующих сайтов может нарушиться на непродолжительное время, пока идёт получение отечественных. Доля GlobalSign в Рунете не превышает 5 %, оценили в ведомстве. В коммерческом сегменте зарубежных сертификатов GlobalSign имеет долю около 90 % российского рынка, считают эксперты.

В результате отзыва могут лишиться сертификатов 15 000–20 000 доменов второго уровня. Но под каждым из них могут находиться сотни и тысяч ресурсов на доменах третьего и более уровней — с учётом этого, проблема может затронуть сотни тысяч или даже миллионы сайтов, говорят эксперты.

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Теги: globalsign, tls, сертификат, санкции
globalsign, tls, сертификат, санкции
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