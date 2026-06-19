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Мировые поставки умных часов в I квартале 2026 года сохранили темпы роста

Мировые поставки умных часов по итогам I квартала 2026 года показали рост на 4 % год к году, сообщили аналитики Counterpoint Research. Основными факторами роста стали продукция Apple и в целом премиальные модели с расширенными функциями по отслеживанию состояния здоровья; а также востребованная продукция экосистемы Huawei — она укрепила общий спрос и стимулировала обновление устройств.

Наибольшую долю в поставках заняла Apple с результатом 23 %, и это успех для обновлённой линейки. Более половины общего объёма поставок Apple пришлись на Северную Америку, а наиболее быстрый рост бренду обеспечили китайский и европейский рынки; новых покупателей привлекли значимые улучшения в области здоровья и доступная цена Apple Watch SE 3, отметили аналитики Counterpoint Research.

В Китае по итогам I квартала поставки умных часов выросли на 15 % в годовом исчислении. Положительная динамика в основном обусловлена успехами Huawei, которая занимает около 40 % рынка в стране; за ней следуют Imoo и Xiaomi. Покупателей привлекают функции, связанные со здоровьем, и государственная программа по субсидированию электроники. Положительной динамике способствовали повышенное внимание Huawei к функциям по отслеживанию состояния здоровья, качества сна, мониторинга эмоционального благополучия и возможности искусственного интеллекта. Общий рост средней цены продажи (ASR) обеспечил также переход индийских потребителей от простых к продвинутым умным часам.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

Рынок умных часов демонстрировал спад в 2024, но восстановил темпы роста в 2025 году. Потребители положительно восприняли такие функции как спутниковую связь, 5G RedCap, поддержку ИИ, улучшенные возможности отслеживания состояния здоровья, в том числе апноэ во сне и гипертонии. Всё это способствовало значительному росту рынка. Сдерживающими факторами для сегмента смарт-часов в 2026 году станут дефицит памяти и макроэкономика, но значительного влияния они не окажут — в основном из-за сравнительно более высокой маржи в сегменте продукции премиум-класса. Среднегодовой рост рынка умных часов до 2030 года, как ожидается, составит 3 %.

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Теги: counterpoint research, смарт-часы, умные часы
counterpoint research, смарт-часы, умные часы
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