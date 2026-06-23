Кремний-углерод в массы!

Какого-то кардинального нового типа батарей на замену классическому литию не появилось — то есть исследований много, эксперименты ведутся (буквально каждый месяц мы видим какие-то новости в этом направлении: раз, два, три). Чаще всего упоминается натрий на замену литию, есть и другие технологии — но то производство оказывается слишком дорогим, то со стабильностью проблемы, то еще что-то. Так что пока от литий-полимерных аккумуляторов никуда.

Сегодня мы говорим о них же, по сути, но с одним важным изменением — другом материале, которым покрывается медный анод. Вместо привычного графита было предложено использовать кремний, способный поглощать намного больше ионов лития: емкость кремния достигает 4 200 мА·ч/г, тогда как у графита — 372 мА·ч/г. Да, есть и побочки — кремний сильно расширяется при зарядке (нагреве), отчего анод быстро разрушается. Проблему удалось отчасти решить смешиванием материалов — так и появились уже хорошо нам знакомые «кремний-углеродные» аккумуляторы, в которых анод как раз оказался сделан из композитного материала, где смешали, собственно, кремний и углерод.

В итоге удалось получить весьма стабильные в плане устойчивости в том числе и к внешним температурам аккумуляторы с повышенной плотностью составляющих элементов. Да, основным материалом остается литий, но подобные батареи, в отличие от традиционных литий-ионных и литий-полимерных могут при одинаковых габаритах быть более емкими на 20-30 %.

Первыми разработали стабильную структуру и запустили в массовое производство кремний-углеродные батареи инженеры HONOR, установившие их в свои флагманские устройства двухлетней давности — на глобальном рынке это стали HONOR Magic V2 и HONOR Magic 6 Pro, на внутреннем же протестировали три года назад на HONOR Magic 5 Pro . Вскоре к пулу компаний, использующих аккумуляторы с кремний-углеродным анодом, подключились и другие — в частности, realmeсо своим флагманом GT7 Pro, вышедшим в конце 202 4 года.

Перспектива не раздувать габариты смартфонов, устанавливая на них батареи повышенной емкости, привлекла, конечно, многих. И вскоре кремний-углеродные аккумуляторы емкостью по 6-7 тысяч миллиампер-часов стали появляться уже и за пределами флагманского сегмента. Тренд задали те же первооткрыватели из HONORсо своим устройством среднего класса X9c.

Само собой, какие-то проблемы у этой кремний-углеродных батарей остаются (как это бывает со всеми свежими технологиями) — анод не разрушается быстро, но кремний все равно сильно греется, и подобные аккумуляторы в теории могут быстрее терять емкость, в отличие от традиционных литий-полимерных. Это приводит к тому, что какие-то производители оставляют внутри аккумуляторов больше места (сокращая тем самым выигрыш в плотности), какие-то — ограничивают скорость зарядки (тоже рекомендуем вам не злоупотреблять самым быстрым режимом, ограничиваясь «умной» зарядкой, если у вас смартфон с кремнием в батарее). Кто-то и вовсе избегает батарей нового типа (к примеру, Samsung, которым совсем не хочется повторения взрывной истории Samsung Galaxy Note 7 или Apple, которые всегда семьсот семьдесять семь раз отмеряют перед внедрением чего-либо).

Но китайские производители активно внедряют кремний-углеродные батареи, стараясь справиться с детскими болезнями на ходу. И вот мы уже видим смартфоны с аккумуляторами рекордной емкости (за вычетом циклопических бронесмартфонов прошлого), вроде realme P4 Power, и даже смартфоны бюджетного сегмента.

Например, realme C100x, который стал одним из самых недорогих на сегодняшний момент смартфоном с аккумулятором подобного типа. Он будет стоить дешевле 20 тысяч рублей даже в официальной рознице, не говоря уже о ценах на маркетплейсах в мелких магазинах и при заказе из Китая. При этом его батарея обладает емкостью в… 8 000 мА·ч. Надо ли говорить, что это рекорд среди бюджетных устройств, не относящихся к категории защищенных устройств c толстым корпусом (и, как правило, слабыми характеристиками во всем, что не касается защиты и аккумулятора). В сочетании с энергоэффективным (но, конечно, не слишком мощным) процессором Unisoc T7250 это помогает обеспечить удивительную автономность.

realme C100x получил корпус толщиной 8,78 мм и весом 219 граммов, также производитель обещает, что при использовании комплектной зарядки мощностью 45 Вт потеря емкости батареи исключена на протяжении семи лет (и это как раз очень любопытное заявление с учетом известного слабого места кремний-углеродных батарей).

Как видим, не всегда новые технологии, тем более меняющие привычные потребительские привычки (вроде обязательного ношения внешнего аккумулятора, которые вообще скоро могут отмереть), оказываются долго чем-то премиальным. От первого явления до появления кремний-углеродных батарей в недорогих устройствах прошло около трех лет.