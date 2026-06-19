В китайских подделках GeForce RTX 4090 начали использовать пластиковые GPU

На китайском вторичном рынке обнаружена принципиально новая подделка GeForce RTX 4090. В ней не используется перемаркированный графический процессор GA102 от RTX 3080 или RTX 3090, как было в прошлые разы. Теперь мошенники используют имитацию кристалла графического процессора, сделанную из пластика.

Такую ненастоящую GeForce RTX 4090 показал китайский канал по ремонту Brother Zhang. В видео рассказывается о сломанной карте RTX 4090, купленной за 1500 юаней (около $220). Очевидно, что при такой цене шанс нарваться на подделку даже сломанной видеокарты очень велик. Однако её разборка раскрыла новый способ мошенничества.

На графическом процессоре видеокарты была нанесена маркировка Nvidia AD102-300-A1 и TW304E2. Однако данная маркировка оказалась ненастоящей. Код даты «30» указывает на то, что чип был произведен в 2030 году, что невозможно для карт RTX 4090, продаваемых в розницу.

На корпусе (подложке) графического процессора также отсутствовал ожидаемый QR-код в левом нижнем углу. Окружающие SMD-компоненты также не соответствовали реальной компоновке GPU RTX 4090. При ближайшем рассмотрении оказалось, что центральная часть кристалла GPU выполнена вовсе не из кремния. Это был пластик с нанесённой на него поддельной маркировкой. Чипы памяти GDDR6X также оказались ненастоящими. Они были установлены, чтобы придать печатной плате законченный вид.

Ранее в сети уже мелькали сообщения о мошенничестве с RTX 4090 на вторичном рынке. Некоторые видеокарты продавались без графических процессоров. В других моделях использовался перемаркированные с помощью лазера графические чипы от моделей GeForce RTX 3080, RTX 3080 Ti или RTX 3090. Этот случай отличается тем, что сам графический процессор оказался всего лишь пластиковой имитацией.