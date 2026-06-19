Россияне закупились рекордным количеством складных смартфонов

С января по май 2026 года в России продано рекордное количество складных смартфонов — 42 тыс. штук на общую сумму 3,9 млрд руб. За два года продажи этих устройств показали рост более чем в полтора раза, подсчитали аналитики МТС.

Эксперты мобильного оператора привели сводку продаж складных смартфонов в период с января по май за последние пять лет. В 2022 году в России были проданы 24 тыс. этих устройств на сумму 2,8 млрд руб.; в 2023 году — 27 тыс. единиц на 2,5 млрд руб.; в 2024 — 28 тыс. штук на 2,9 млрд руб., в 2025 — 32 тыс. штук на 3,5 млрд руб. и в 2026 — 42 тыс. штук на 3,9 млрд руб.

Таким образом, в последние пять лет интерес россиян к складным устройствам неуклонно растёт. Производители идут навстречу покупателям: ассортимент этих гаджетов растёт, появляются более доступные модели, а средняя стоимость устройства сократилась на 16 % и составила 92,6 тыс. руб.

За последний отчётный период самой популярной моделью в штучном выражении назван Samsung Galaxy Z Flip 7, второй и третьей стали Samsung Galaxy Z Fold 7 и Xiaomi Mix Flip соответственно. В деньгах лидерами продаж оказались Huawei Mate X6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6.

Покупателей привлекают в складных смартфонах «сочетание инновационного форм-фактора, флагманских характеристик и возможностей для работы и развлечений», пояснили в МТС. Категория становится массовой, средняя цена на складные смартфоны снижается — как итог, продажи этих устройств в России достигли рекордных показателей и в штучном, и в денежном выражении.