Сегодня 19 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Россияне закупились рекордным количество...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне закупились рекордным количеством складных смартфонов

С января по май 2026 года в России продано рекордное количество складных смартфонов — 42 тыс. штук на общую сумму 3,9 млрд руб. За два года продажи этих устройств показали рост более чем в полтора раза, подсчитали аналитики МТС.

Эксперты мобильного оператора привели сводку продаж складных смартфонов в период с января по май за последние пять лет. В 2022 году в России были проданы 24 тыс. этих устройств на сумму 2,8 млрд руб.; в 2023 году — 27 тыс. единиц на 2,5 млрд руб.; в 2024 — 28 тыс. штук на 2,9 млрд руб., в 2025 — 32 тыс. штук на 3,5 млрд руб. и в 2026 — 42 тыс. штук на 3,9 млрд руб.

Таким образом, в последние пять лет интерес россиян к складным устройствам неуклонно растёт. Производители идут навстречу покупателям: ассортимент этих гаджетов растёт, появляются более доступные модели, а средняя стоимость устройства сократилась на 16 % и составила 92,6 тыс. руб.

За последний отчётный период самой популярной моделью в штучном выражении назван Samsung Galaxy Z Flip 7, второй и третьей стали Samsung Galaxy Z Fold 7 и Xiaomi Mix Flip соответственно. В деньгах лидерами продаж оказались Huawei Mate X6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6.

Покупателей привлекают в складных смартфонах «сочетание инновационного форм-фактора, флагманских характеристик и возможностей для работы и развлечений», пояснили в МТС. Категория становится массовой, средняя цена на складные смартфоны снижается — как итог, продажи этих устройств в России достигли рекордных показателей и в штучном, и в денежном выражении.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Android 17 появится режим игровой приставки для складных смартфонов, но не сразу
Первый складной iPhone будет коротким в сложенном состоянии, а в разложенном будет напоминать iPad mini
Хороший понт дороже денег: вышел складной смартфон Vertu AlphaFold за $13 800 с кожей аллигатора и не новым чипом
Мировые поставки умных часов в I квартале 2026 года сохранили темпы роста
Путешествие в Бангкок c HUAWEI Mate 80 Pro или сказ про то, как бизнес-смартфон превращается в тревел-фотокамеру
SpaceX готовится выпустить облигации на сумму $20 млрд, чтобы погасить кредит на покупку xAI
Теги: смартфон, складной, россия
смартфон, складной, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
США оштрафовали немецкую Bosch на $36 млн за поставки Huawei без разрешения
«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе
Путешествие в Бангкок c HUAWEI Mate 80 Pro или сказ про то, как бизнес-смартфон превращается в тревел-фотокамеру
Японский GlobalSign провёл вторую волну отзыва сертификатов у российских организаций
У Google Android 17 проявились первые сбои: исчезают виджеты, отказывает Wi-Fi в приложениях 2 ч.
Alibaba Cloud делает ставку на развитие во Франции, а Европа желает получить больше контроля над ИИ-инфраструктурой 3 ч.
Глава PlayStation уклонился от ответа на вопрос о будущем эксклюзивов Sony на ПК, но инсайдер прояснил план компании 3 ч.
Telegram не смог отменить временную блокировку в Индии 4 ч.
Игроки Crimson Desert теперь могут заняться внешним обустройством дома — детали обновления 1.12.00 4 ч.
Apple открыла iOS в Бразилии, но комиссии не отменила 4 ч.
Atlus устроила демонстрацию Persona 4 Revival — 19 минут геймплея и подробности ремейка культовой японской RPG 5 ч.
«Яндекс» добавил в чат с «Алисой AI» ИИ-персонажей 6 ч.
Google DeepMind выработала линию защиты от собственных ИИ-агентов 6 ч.
Adobe и Microsoft добились роста производительности Photoshop на 20 % 6 ч.
В Тасмании начали строить «чёрный ящик Земли» — сверхзащищённый бункер с климатическим архивом планеты 3 мин.
Выход SpaceX на биржу сделал миллиардерами членов совета директоров и сотрудников компании 21 мин.
MaxSun выпустила материнские платы Mini-ITX с разъёмами MCIO вместо привычных PCIe x16 35 мин.
Россияне закупились рекордным количеством складных смартфонов 39 мин.
В китайских подделках GeForce RTX 4090 начали использовать пластиковые GPU 2 ч.
Учёные создали прототип сверхэнергоэффективного транзистора на квантовом эффекте группового поведения электронов 2 ч.
Rackspace развернёт ИИ-оборудование AMD на 30 МВт в ЦОД по всему миру 2 ч.
Amazon начала переговоры о продаже своих ИИ-ускорителей Trainium сторонним ЦОД 2 ч.
Одноплатник AAEON UP WCL размером с кредитку получил чип Intel Wildcat Lake и 24 Гбайт RAM 3 ч.
Panasonic выделила $2 млрд на расширение производства аккумуляторов для энергохранилищ ИИ ЦОД 3 ч.