Потребительский SATA SSD выдержал 15 000 полных перезаписей за 16 лет и продолжает работать

Эксперимент показал, что SSD могут быть долговечнее, чем принято считать. Даже если речь идёт о модели твердотельного накопителя, выпущенного 16 лет назад. YouTube-канал WolfyTech записал на накопитель петабайт данных, и несмотря на более чем 60 000 часов работы SSD продолжает функционировать и не показывает признаков катастрофического износа.

Флеш-память NAND в SSD со временем деградирует при записи или стирании данных. На SSD устанавливается гарантия производителя, определяемая либо годами использования, либо определённым объёмом перезаписанной информации. Обычно это показатель указывается, как TBW (количество терабайт перезаписанной информации). Однако существует распространённое заблуждение: если SSD превышает свой показатель TBW, то он немедленно перестаёт работать или становится непригодным для использования. В действительности, значение TBW — это всего лишь ориентир, устанавливаемый производителями для гарантийного обслуживания. Этот статистический показатель не является окончательным индикатором того, когда накопитель выйдет из строя. Вопреки распространённому мнению, производители микросхем не программируют NAND-память на самоуничтожение при превышении порогового значения TBW. SSD может продолжать функционировать и после превышения своего показателя TBW.

Однако с превышением заявленного значения TBW накопители могут постепенно становиться менее надёжными. Это связано с физическим износом, накапливающимся в ячейках флеш-памяти NAND накопителя в результате многократных циклов программирования/стирания (P/E). Производители проектируют накопители, чтобы те могли работать гораздо дольше заявленного показателя TBW и пример с Sandisk P4 тому подтверждение.

Модель твердотельного накопителя Sandisk P4 была выпущена в 2010 году в различных форматах, включая mSATA. Накопитель в основном предназначался для OEM-производителей нетбуков, планшетов и ультратонких ноутбуков. SSD выпускался в вариантах ёмкости от 4 до 128 Гбайт и оснащался чипами флеш-памяти MLC NAND, производившимися с использованием 32-нм техпроцесса. Несмотря на свою архаичность 2D MLC NAND на самом деле способна выдерживать намного больше циклов записи, чем современные варианты памяти 3D TLC или QLC NAND.

Информации об SSD Sandisk P4 не так много, учитывая, что накопитель был выпущен 16 лет назад, однако модель P4 ёмкостью 64 Гбайт, которая использовалась в эксперименте WolfyTech, имеет заявленный ресурс записи 40 TBW. Таким образом, 1 Пбайт или 1000 Тбайт записанных данных превышают показатель TBW в 25 раз. Накопитель также проработал более 60 000 часов и выдержал более 1100 включений. Судя по всему, в рамках эксперимента пользователь создавал рабочую нагрузку, которая постоянно выполняла кешированную запись на SSD.

Это не первый пример, показывающий как SSD превышает заявленный производителем предел TBW. В интернете можно найти множество тестов на долговечность SSD, которые ставят под сомнение консервативные показатели TBW, указываемые производителями на своих продуктах. Однако данный конкретный случай интересен тем, что в эксперименте использовался очень старый накопитель с памятью MLC NAND, который давно уже не выпускается.