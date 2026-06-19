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«Не можем создать смартфон», — Nothing отменила выпуск CMF Phone 3 Pro из-за роста цен на память

Бренд CMF, выступающий бюджетным направлением компании Nothing, официально подтвердил, что в 2026 преемник модели CMF Phone 2 Pro не выйдет. Ранее достоянием общественности стали опубликованные неофициальным источником технические характеристики CMF Phone 3 Pro, и даже была информация о выходе устройства в III квартале 2026 года.

Официально о планах компании рассказал соучредитель Nothing Акис Эвангелидис (Akis Evangelidis). Компания приостановила разработку смартфона из-за неблагоприятных макроэкономических условий — в частности, роста цен на чипы памяти. Бренд выбрал стратегию прозрачности вместо того, чтобы постоянно обновлять продукцию: в реалиях сегодняшнего дня CMF Phone 3 Pro не соответствовал бы ожиданиям потребителей в отношении цены и прогресса аппаратной части.

«Мы вели работу над преемником, но с учётом нынешних цен на память мы не можем создать смартфон, который будет действительно шагом вперёд по приемлемой для CMF цене. Мы предпочитаем быть честными в этом вопросе, а не выпускать то, чем не стали бы гордиться», — заявил господин Эвангелидис.

Несмотря на то, что в линейке 2026 года новый бюджетный смартфон не предусмотрен, остальные планы развития компании остаются в силе. Под маркой CMF выйдут несколько других новых продуктов, в том числе и в новых категориях. В силе остаётся и календарь выпуска новых смартфонов Nothing — анонсы новых устройств ожидаются в ближайшем будущем. Конкретные сроки выхода новых продуктов в экосистеме не раскрываются, как и новые сроки выпуска следующего смартфона CMF.

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Теги: cmf by nothing, nothing, смартфон
cmf by nothing, nothing, смартфон
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