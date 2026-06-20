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Apple прояснила ситуацию с отсутствием поддержки watchOS 27 на старых смарт-часах

Apple Watch получили самое масштабное обновление ПО за последние годы — watchOS 27. К сожалению, его не получат сразу пять моделей умных часов, и связано это с функциями искусственного интеллекта, пояснили в компании.

Новую watchOS 27 не будут поддерживать сразу пять моделей смарт-часов: Apple Watch Series 6, 7, 8, SE 2 и даже первые Apple Watch Ultra. С выходом watchOS 27 эти модели станут получать только базовые обновления безопасности и не получат доступа к улучшенному помощнику с искусственным интеллектом Siri AI, а также к новым жестовым командам. В список поддерживаемых вошли базовые Apple Watch Series 9 и более поздние модели, Apple Watch Ultra 2 и более поздние модели, а также бюджетные Apple Watch SE 3.

Это кажется нестандартным решением для Apple, которая заработала репутацию производителя, предоставляющего долгосрочную поддержку своих устройств, но она была вынуждена пойти на непопулярную меру. «С каждым выпуском ПО для каждой из наших платформ мы всегда стремимся обеспечить вам лучший опыт, поэтому мы отдаём приоритет мощности и производительности», — прокомментировала решение компании ресурсу TechRadar представитель Apple Кейт Дули (Cait Dooley).

Новые функции Siri AI и жестовые команды «лучше всего работают с вычислительной мощностью» поддерживаемых моделей. Госпожа Дули не упомянула этого прямым текстом, но, видимо, границей совместимости стал процессор Apple S9, который появился в моделях Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Остаётся, пожалуй, лишь один положительный момент: даже старые модели Apple Watch, которые не получат watchOS 27, всё ещё смогут подключаться к актуальным iPhone, которые поддерживают Siri AI.

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Теги: apple, watchos, смарт-часы
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