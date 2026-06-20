Nokia и Acer положили конец патентной войне вокруг видеокодеков

Nokia и Acer заключили лицензионное соглашение, регулирующее использование видеокодеков Nokia в устройствах Acer. Некоторые условия сделки стороны договорились определить в арбитражном порядке, сообщил ресурс ip fray.

С 2025 года Nokia ведёт патентные споры с Acer, Asus и Hisense из-за лицензирования технологий H.264 и H.265. В начале 2026 года немецкий суд запретил продажи части продукции Acer и Asus в Германии, а британский апелляционный суд впоследствии признал, что Nokia выполнила свои обязательства по лицензированию на условиях FRAND. Hisense ранее урегулировала конфликт, заключив соглашение с финской компанией. Теперь по пути внесудебного урегулирования решила пойти и Acer.

По словам директора по лицензированию Nokia Сусанны Мартикайнен, соглашение с Acer охватывает использование технологий видеокодирования Nokia и предусматривает обязательный арбитраж для определения отдельных условий лицензирования.

Мартикайнен также сообщила, что заключение сделки приведёт к прекращению или приостановке всех оставшихся судебных разбирательств между компаниями. После завершения процессов в Едином патентном суде и Великобритании речь идёт о делах, рассматриваемых в Германии, США, Бразилии и Индии.