Обзор робота-уборщика Midea VCR V15 MAX ULTRA: не разменивайся на мелочи (но не переплачивай)

В прошлом году мы познакомили вас с VCR V15 Pro Ultra — качественным роботом-уборщиком с хорошим набором функций и фирменных технологий. Эта модель пользуется большим спросом в России и продается как в крупных сетевых магазинах, так и на маркетплейсах. В 2026 году Midea расширила серию умных устройств VCR V15. Теперь в продаже доступны новые модели: VCR V15 MAX ULTRA и VCR V15 EVO ULTRA. Мы протестировали оба устройства и сегодня расскажем про старшую версию и безальтернативный флагман компании.

⇡#Технические характеристики, комплектация, особенности док-станции, управление

Мы не просто так затронули цену VCR V15 MAX ULTRA. Дело в том, что на момент написания статьи флагманская модель Midea в фирменном магазине на «Озоне» стоила всего 54 000 рублей. При этом герой обзора предлагает набор функций и технологий, сопоставимый с тем, что мы видим у устройств с ценником в 100+ тысяч рублей. Полный перечень характеристик новинки указан в таблице ниже.

Midea VCR V15 MAX ULTRA Робот-уборщик Тип уборки сухая + влажная Щетки и швабры выдвижная боковая щетка;

роликовая щетка;

система выдвижных швабр Навигация лидар SLAM;

однолинейный лазер;

RGB-камера + LED-подсветка;

инфракрасные датчик и излучатель Контейнер для мусора, л 0,3 Контейнер для воды, л 0,045 Влажная уборка смачивание салфеток из микрофибры Частота вращения швабр, об/мин нет данных Управление приложение SmartHome Подключение Wi-Fi, 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц Мощность всасывания, Па 22000 Уровень шума, дБ 73 Заявленное время автономной уборки, мин 360 Аккумулятор, мА·ч литиевый, 6400 Время зарядки, ч нет данных Габариты, мм 354 × 355 × 110 Масса, кг ~5,0 Гарантия, лет 1 Док-станция Объем пылесборника, л 3 Объем контейнеров для жидкости, л 4,0 (для чистой воды) и 3,3 (для отработанной) Габариты, мм 395 × 458 × 468 Масса, кг нет данных Цена комплекта, руб. от 54 000

Для полноценной работы устройства необходимо установить на смартфон приложение SmartHome, доступное для операционных систем Android и iOS. Оно предоставляет пользователю настройки для управления как роботом-уборщиком, так и станцией самоочистки. Утилита полностью переведена на русский язык и обладает большим числом подсказок. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а само устройство сразу же определилось в приложении после проведения всех процедур, указанных в руководстве по эксплуатации. Подключение «Ультры» к смартфону заняло от силы одну-две минуты — необходимы регистрация в приложении и доступ в интернет.

Скриншоты мобильного приложения

Мобильное приложение SmartHome позволяет:

составить расписание работы робота-уборщика (время, области уборки, режимы и количество уборок);

настроить уборку каждой комнаты отдельно;

редактировать карту;

установить мебель, виртуальные стены, пороги и преграды;

выбрать тип напольной поверхности;

использовать видеокамеру;

настроить режим очистки ковров;

выбрать интеллектуальный режим уборки;

посмотреть историю уборок;

уточнить уровень износа обслуживаемых деталей устройства;

включить режимы «Не беспокоить» и блокировку от детей;

настроить мощность всасывания;

настроить степень смачиваемости швабр;

использовать функции док-станции;

активировать звуковой сигнал и найти робот-пылесос по звуку;

сбросить настройки до значения по умолчанию и обновить прошивку;

выбрать язык приложения и голосовых комментариев.

Голосового помощника собственной разработки у Midea нет, однако VCR V15 MAX ULTRA совместим с сервисами Google, Amazon и Yandex.

Комплектацию робота-уборщика богатой назвать нельзя. В коробке, помимо устройства и док-станции, обнаружено лишь два дополнительных мешка для сбора пыли, бумажная инструкция по эксплуатации и чистящая щетка-нож. Сам робот поставляется в полуразобранном виде. Вы должны сами установить швабры и боковую трехлучевую щетку. Впрочем, с этой задачей справится даже ребенок дошкольного возраста. Работы отверткой не требуется.

Док-станция — важнейший аксессуар любого робота-уборщика с приставкой «топ». Именно она обеспечивает минимально возможный уход за устройством. Так, по заявления производителя, 3-литрового мешка для сбора сухого мусора хватит на 75 дней. Думаем, вы сами прекрасно понимаете, что в этом вопросе все индивидуально: многие не меняют пылесборник месяцами.

Другие функции базовой станции включают:

заполнение бака для воды робота;

смачивание, мытье и сушку швабры;

чистку поддона и деталей устройства;

зарядку уборщика.

Принцип работы хаба очень прост: в 4-литровый контейнер заливается чистая вода — с ее помощью смачиваются швабры; небольшой объем жидкости заливается непосредственно в бак робота — его емкость составляет всего 45 мл, но этого оказывается достаточно для поддержания влажности швабр. В зависимости от настроек уборщик будет возвращаться к станции для дополнительной заправки и повторного смачивания швабр. После всех процедур швабры промываются, прочищаются и сушатся. Для этого поддон оснащен двумя трехлучевыми пластиковыми гребнями и специальной вращающейся щеткой. Гигиеническая мойка осуществляется при температуре воды 80 градусов Цельсия, а сушка — при 55 градусах. Мусор из бака робота под большим давлением всасывается в мешок-пылесборник. Для него предусмотрена специальная ниша на корпусе.

Все настройки док-станции меняются в приложении SmartHome. На самом корпусе никаких органов управления не предусмотрено. На передней панели присутствует только цветовой индикатор — его статусы подробно описаны в руководстве по эксплуатации. Не поленитесь ознакомиться с ним перед началом использования уборщика.

Если вы читали обзор VCR V15 Pro Ultra в свое время, то внешний вид MAX-версии покажется вам знакомым. Действительно, дизайн героя обзора повторен в точности. Чувствуются некая преемственность и соответствие определенным стандартам качества. Сверху форма робота напоминает квадрат со скругленными углами. Кстати, в продаже доступны белая и черная версии умного уборщика.

Высота устройства составляет 11 см. Именно этот параметр определяет, насколько эффективно VCR V15 MAX ULTRA будет убираться под кроватями, тумбочками и прочей мебелью с низкими ножками. В целом если говорить о конструкции робота, то перед нами бытовая техника с классической узнаваемой формой: спереди на корпусе закреплен подвижный бампер; лидар расположен сверху и там же размещены механические кнопки управления; прочие датчики установлены по всему периметру корпуса.

Конечно, при взгляде на VCR V15 MAX ULTRA в глаза сразу же бросается система камер и датчиков IntelliView AI 2.0. Именно из-за нее робот-уборщик выглядит так мило и дружелюбно. С помощью камеры можно следить за помещением в реальном времени, но главной особенностью системы, конечно же, является обнаружение препятствий на пути робота. Заявлено, что устройство распознает свыше 200 различных объектов и больше 30 видов загрязнений. А еще VCR V15 MAX ULTRA оснащен подсветкой и адекватно функционирует в полной темноте.

Пластиковый контейнер для сбора сухого мусора спрятан под пластиковым «капотом». Там же расположена кнопка сброса настроек умного устройства. Бак оснащен HEPA-фильтром. Он легко чистится и моется.

Бак для заливки чистой воды — несъемный.

Все модели серии VCR V15 оснащены выдвижной моющей насадкой ScrubExtend. Так грязь тщательнее вымывается из углов. Швабры давят на пол с силой 7 Н. Во время только сухой уборки салфетки поднимаются на 12 мм, чтобы не намочить поверхность. Особенно эта функция пригодится, если у вас дома есть ковры. Производитель утверждает, что блок с насадкой ScrubExtend прошел строгие испытания, обеспечивая более 100 000 циклов уборки.

Боковая трехлучевая щетка SweepExtend выдвигается только в старшей модели. Таким образом, VCR V15 MAX ULTRA покрывает 99,9 % убираемой площади, так как зазор между роботом и углами стен и мебели составляет менее 1 мм. А еще конструкция боковой щетки спроектирована таким образом, чтобы на ней никогда не спутывались шерсть и волосы. С этой же целью создавалась и роликовая щетка. Кроме того, устройство поддерживает технологию FlexiRazor. Во время парковки робота к док-станции специальные лезвия, расположенные под роликом, двигаются с частотой 400 циклов в минуту, срезая намотанные на него волосы и шерсть. Сами гребни щетки частично собраны из ворса, частично из резины.

Движение VCR V15 MAX ULTRA организовано за счет пары ведущих и одного ведомого колес. Кроме того, шасси устройства оснащено вспомогательным выдвижным колесиком, при помощи которого робот ловко преодолевает небольшие ступенчатые пороги общей высотой до 4,5 см.

Тестирование роботов-уборщиков прошло в несколько этапов. В качестве тестового полигона использовалось офисное помещение с доступной роботу площадью около 25 м2, паркетным полом, линолеумом, порогами и лестничной площадкой. Для испытаний умных уборщиков также использовалась пара черных ковриков с коротким ворсом размером 150 × 90 см каждый.

⇡#Первый запуск, построение и настройка карты

При первом запуске приложение SmartHome предложит два действия: либо сначала составить карту помещения, либо сделать это одновременно с первой полноценной уборкой помещения. Мы выбрали первый вариант. Объезд офиса не занял много времени — чуть больше четырех минут, если быть более точным. Отметим, что при первом сканировании VCR V15 MAX ULTRA не определяет тип поверхности, по которой он перемешается. Однако уже во время полноценной уборки карта помещения достраивается — на ней отображаются те же ковры, например.

Бояться того, что устройство неточно составит карту, не стоит. Вы в любом случае легко отредактируете ее вручную. Можно:

объединять и разделять зоны;

устанавливать виртуальные стены;

переименовывать комнаты;

указывать пороги и ковры в помещении;

расставлять мебель;

настроить режим и количество уборок для каждой комнаты отдельно, а также задавать очередность уборки комнат.

Для дач и двухэтажных квартир пригодится функция сохранения нескольких карт — до четырех в общей сложности.

⇡#Полноценная уборка помещения

Герой обзора поддерживает несколько режимов работы. Самый простой способ — довериться ИИ-алгоритмам VCR V15 MAX ULTRA. Режим так и называется: «Комфортный». При его включении робот сам определяет наилучшие варианты уборки помещения, исходя из выбранных параметров, типа комнаты и материала пола. Например, обнаружив сложную задачку, такую как пролитый кофе или молоко, после первого прохода робот съездит на базу, промоет швабры горячей водой и вернется к этой оказии еще раз, чтобы убрать все остатки.

Прочие пресеты приложения включают:

сухую и комбинированную уборку;

только сухую или только влажную уборку;

сначала сухую, а затем влажную уборку;

режим «Настроить», когда уборка производится в соответствии с индивидуальными особенностями каждой комнаты.

Для сухой уборки в приложении SmartHome доступны четыре настройки мощности всасывания: «Тихий», «Стандартный», «Турбо» и «Очень сильный». Режимы влажной уборки делятся на уровни «Низкий», «Стандартный» и «Высокий» и в градации от 1 до 30 (по умолчанию — 20). Можно настроить движение робота — так называемые предпочтения маршрута. В режиме «Быстро» робот-пылесос двигается по зигзагообразной траектории без перемещения вдоль стен. Пресет «Ежедневно» активирует в том числе проезд вдоль стен и мебели. Наконец, режим «Тщательно» заставляет VCR V15 MAX ULTRA двигаться как можно плотнее.

Героя обзора нельзя отнести к категории шумных уборщиков. Смотрите, в режиме «Тихий» уровень громкости устройства составил всего 57 дБА, в стандартном — 60 дБА, в «Турбо»— 61 дБА, в очень сильном — 62 дБА. На наш взгляд, VCR V15 MAX ULTRA является одним из самых тихих роботов-пылесосов, побывавших в тестовой лаборатории.

Полная уборка помещения проводилась один раз с включенными пресетами мощности, влажности и тщательности «Стандартный», 20 и «Ежедневно». В итоге 26 м2 были убраны за 31 минуту — аккумулятор VCR V15 MAX ULTRA лишился 18 % заряда. Если запасы энергии в батарее окажутся на исходе, устройство отправится набираться сил к док-станции. Если робот не завершил уборку в квартире, он продолжит ее сразу же после того, как аккумулятор зарядится (эту функцию также можно отключить в мобильном приложении устройства).

Отметим, что время уборки и обработанная площадь помещения могут меняться от режима к режиму. Например, мы можем активировать функцию точечного удаления пятен. Тогда робот, обнаружив крупные частицы или разлитую жидкость, более тщательно проведет все необходимые процедуры.

Режимы работы док-станции приведены на скриншотах ниже.

⇡#Проходимость и безопасность

VCR V15 MAX ULTRA не способен преодолевать без помощи пользователя по-настоящему высокие пороги и ступеньки. В таком случае придется оборудовать в помещении трап. Однако робот легко пересекает невысокие препятствия: провода, порожки высотой до 3 см и прочие помехи.

Во время работы у VCR V15 MAX ULTRA не возникло проблем ни с лестничным проемом, ни с черными коврами, ни с низкими шторами, ни с узкими проходами.

⇡#Аккуратность во время работы

Для проверки аккуратности работы устройства мы разместили на ковре четыре предмета: миниатюрную игрушку (хорошо имитирует напольную вазу), комок проводов, книгу и миску с водой. Перед уборкой зоны робот о присутствии этих вещей не знал.

Небольшой эксперимент наглядно показал следующее:

высокие объекты, такие как вазы, устройство хорошо распознает и аккуратно объезжает;

вещи, разбросанные на полу (провода от зарядки, книги, игрушки), робот может задеть;

в целом VCR V15 MAX ULTRA работает весьма аккуратно, но небольшая подготовка помещения перед уборкой точно не будет лишней.

Функция распознания предметов работает, но далеко не все предметы, расположенные на полу, были определены верно.

⇡#Эффективность сухой уборки

Для определения эффективности работы умного уборщика мы устроили ему довольно сложное испытание. Предыдущие тесты показали, что роботам слишком легко справиться с крупной фракцией мусора (гречка, рис и т. д.), но очень трудно извлечь из ворса мелкие частицы (мука). Поэтому был выбран промежуточный вариант — соль, сбор которой укажет, насколько эффективно работают щетки и всасывающий двигатель устройства.

В режиме «Очень сильный» и при максимально плотном передвижении робота по поверхности VCR V15 MAX ULTRA за один проход убрал 60 % мелких частиц и 70 % — за два. Хороший результат, и визуально ковер стал гораздо чище. Часть мелких частиц робот, наоборот, сильнее втер в ворс ковра, часть застряла между деталями корпуса.

VCR V15 MAX ULTRA предлагает несколько функций по уборке ковров.

⇡#Эффективность влажной уборки

Современные роботы неловко называть пылесосами. Потому что функции сухой и влажной уборки в таких устройствах равноправны.

На наш взгляд, VCR V15 MAX ULTRA хорошо справляется с влажной уборкой помещения.

Как уже было сказано, VCR V15 MAX ULTRA оснащен множеством функций, которые встречаются в более дорогих моделях от конкурентов. Робот-уборщик Midea предлагает эффективные режимы и способы уборки помещения. Боковая щетка и швабра выдвигаются в сторону — следовательно, мертвых зон во время уборки становится меньше. Устройство оснащено камерой и рядом датчиков — вместе с ними были улучшены интеллектуальные возможности по чистке помещения.

С некоторыми задачами VCR V15 MAX ULTRA и вовсе справится без участия пользователя. Нам понравились высокая эффективность сбора мусора, низкий уровень шума даже в турборежиме и долгое время работы устройства от одного заряда аккумулятора. Наконец, док-станция уборщика Midea качественно промывает швабры и быстро сушит их — и в целом на обслуживание робота тратится меньше личного времени.