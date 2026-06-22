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При Джоне Тернусе у руля былое влияние дизайнеров Apple будет восстановлено

Тим Кук (Tim Cook), который в этом году покидает пост генерального директора Apple и займёт должность председателя совета директоров компании, вырос из операционного директора, а потому особое внимание уделял финансам. Влияние дизайнеров на стратегию развития Apple ослабло по сравнению с «эрой Джобса», но при новом генеральном директоре Джоне Тернусе (John Ternus) оно должно быть восстановлено.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

В этом своих читателей пытается убедить Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, на которого ссылается 9to5Mac. За последние десять лет, как напоминает автор, Apple растеряла многих талантливых дизайнеров, включая их шефа Джони Айва (Jony Ive). При последнем группа дизайна буквально диктовала стратегию развития продуктовой линейки Apple, но после его ухода руководить подразделением было поручено бывшему операционному директору Джеффу Уильямсу (Jeff Williams), и он провёл большую реструктуризацию.

В биографической книге Уолтера Айзексона (Walter Isaacson) об основателе Apple Стиве Джобсе (Steve Jobs) упоминаются высказывания последнего, касающиеся степени влияния главного дизайнера Джони Айва на операционную деятельность компании. Джобс тогда признавал, что Айв имеет в Apple больше влияния, чем кто-либо, помимо самого Джобса, и этого добился сам Стив. Сейчас же сама по себе должность главного дизайнера в Apple пустует, а её функции распределены между другими членами команды управленцев.

С первого сентября, когда в должность генерального директора Apple вступит Джон Тернус (на фото выше), его вовлечение в разработку продуктов должно быть более глубоким по сравнению с Куком, а авторитет дизайнеров должен быть восстановлен. Тернус уже много времени проводит с группой промышленного дизайна Apple, готовясь к вступлению в должность главы компании. Тернусу приписываются следующие слова: «Самой красивой вещью, которой владеют многие потребители, является изделие Apple. Мы должны добиться того, что это так и останется». Пока к успехам Тернуса относится дебют MacBook Neo, а ещё серьёзная ставка делается на анонс первого складного iPhone, который состоится уже в его период нахождения в должности генерального директора этой осенью.

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Теги: стив джобс, apple, джон тернус, джони айв
стив джобс, apple, джон тернус, джони айв
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