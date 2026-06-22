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Карточный роглайк Fogpiercer про управление поездом в смертоносном тумане получил дату релиза

Разработчики из студии Mad Cookies совместно с издательством Hooded Horse объявили дату релиза Fogpiercer — научно-фантастического карточного роглайка про формирование поезда и напряжённые тактические сражения.

Источник изображений: Hooded Horse

Источник изображений: Hooded Horse

В мире Fogpiercer смертоносный туман стал масштабной угрозой, а мирным жителям вдобавок угрожают караваны бандитов. Справиться со всеми напастями предлагается с помощью поезда, от правильной сборки которого зависит очень многое.

Подбор улучшений, а также выбор вагонов, локомотивов и машинистов происходит с помощью карт. Последние помогут игрокам менять способности всего подвижного состава и тактические умения у отдельных его элементов.

«В вашем распоряжении более 170 карт, что способны наложить различные эффекты, починить либо укрепить ваш поезд или нанести урон противникам, а также обладающие многими другими свойствами. Вы сможете построить поезд, который будет подходить вашему стилю игры и даст вам огромные возможности», — рассказывают разработчики о ключевой здешней механике.

Fogpiercer выйдет на PC (Steam, GOG, Microsoft Store) уже 17 июля, подтверждён текстовый перевод на русский язык.

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Теги: mad cookies studio, hooded horse, fogpiercer, карточная игра, роглайк
mad cookies studio, hooded horse, fogpiercer, карточная игра, роглайк
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