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Календарь релизов 22–28 июня: Star Fox, Empulse, Dark Scrolls и Dead or Alive 6 Last Round

Последняя полноценная неделя июня получилась на удивление насыщенной. Фанатов RPG ждёт новая глава Deltarune, любителей стратегий — свежее дополнение для Frostpunk 2, а поклонников классики смогут оценить ремейк Star Fox. Не обошлось и без новых проектов в раннем доступе, крупных обновлений для Witchfire и Titan Quest II, а также свежего контента для Dave the Diver и Little Nightmares III. Хорошая неделя как для поклонников громких франшиз, так и для любителей инди-игр.

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Теги: календарь релизов, gamesblender, игры, star fox
календарь релизов, gamesblender, игры, star fox
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