Asus и Acer урегулировали патентный спор с Nokia о технологиях аппаратного ускорения H.265

Согласно решению суда, с февраля 2026 года Acer и Asus не могли продавать или рекламировать в Германии продукцию, которая использовала запатентованные технологии Nokia для ускорения кодека H.265, без лицензии. Теперь соглашение о размере лицензионных сборов в пользу Nokia достигнуто, и продажи возобновятся после более чем четырёхмесячного перерыва.

Размер лицензионных отчислений зависит от того, подпадают ли рассматриваемые патенты под концепцию FRAND (Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory terms — «Справедливые, разумные и недискриминационные условия»). Поэтому, помимо фактического нарушения патентных прав, размер лицензионного сбора также часто является предметом судебных разбирательств. Мюнхенский региональный суд зарекомендовал себя как предпочтительное место для истцов в этом контексте.

Все патенты, оспариваемые Nokia в Мюнхенском региональном суде, были связаны с кодеком H.265. Ранее, в конце января суд удовлетворил ходатайство Nokia о немедленном запрете продаж и рекламы по патенту EP 2 661 892. Розничным продавцам было разрешено продавать имеющиеся запасы, но Asus и Acer были лишены возможности выводить новые продукты на немецкий рынок через собственные каналы дистрибуции или дилеров. Чтобы обойти ограничения и избежать уплаты лицензионных сборов Nokia некоторые производители отключали аппаратное ускорение H.265.

После урегулирования патентного спора обе компании могут снова предлагать на немецком рынке ноутбуки и мини-ПК, способные к аппаратному ускорению воспроизведения кодека H.265. Владельцы других продуктов Asus и Acer также, вероятно, вздохнут с облегчением, поскольку запрет на рекламу, особенно для Asus, сделал немецкий сайт компании практически неработоспособным. Даже страницы поддержки материнских плат часто были недоступны для пользователей с немецким IP-адресом.

«ASUS и Nokia заключили арбитражное соглашение для урегулирования патентных споров. В этом контексте текущие судебные разбирательства между двумя компаниями, в том числе в Германии, будут приостановлены или прекращены. Мы рады, что нашли взаимоприемлемую основу для разрешения этих вопросов и продолжения нашего сотрудничества на основе общего понимания инноваций и защиты интеллектуальной собственности», — сообщил представитель Asus.

«Acer уважает права интеллектуальной собственности и поддерживает профессиональный диалог со своими отраслевыми партнёрами. В координации с Nokia Acer возобновляет продажи и маркетинговую деятельность по всей своей продукции в Германии», — сделал похожее заявление представитель Acer.