Глобальный интернет столкнулся с масштабным сбоем из-за проблем в инфраструктуре Cloudflare

22 июня в работе интернета по всему миру произошёл масштабный сбой, вызванный проблемами у провайдера Cloudflare, инфраструктуру которого используют миллионы сайтов. О сбоях в работе сообщали пользователи платформ Discord, Reddit, Canva, Zoom, Fortnite, Robinhood, Microsoft Teams, X и т.д.

Пользователи из более чем 70 стран жаловались на проблемы с подключением и загрузкой веб-сайтов, на зависание ленты новостей и проблемы с доступом к отдельным функциям, а многие сообщали о невозможности доступа к лентам социальных сетей, облачным приложениям и инструментам для совместной работы.

В 17:44 мск Cloudflare сообщила, что проблема выявлена и уже ведётся работа по её устранению. По данным компании, основная проблема связана с обрывом оптоволокна, повлиявшим на сетевое соединение в Восточной части Северной Америки. Компания предупредила, что некоторые веб-сайты, использующие исключительно инфраструктуру сетевого провайдера Zayo, могут временно стать недоступными. Также клиенты, подключающиеся к сети через Северную Америку или использующие сервисы в Европе, могут столкнуться с увеличением задержек и таймаутов, поскольку ведутся работы по устранению проблемы. «Учитывая роль Cloudflare в обслуживании миллионов веб-сайтов по всему миру, даже локальная проблема инфраструктуры может быстро вызвать глобальные последствия», — отметил ресурс The Sunday Guardian.

Спустя несколько часов, в 20:30 мск Cloudflare сообщила, что проблема в основном решена. «Работа сервисов в основном стабильна, остаются лишь незначительные остаточные проблемы», — отметила компания, добавив, что небольшое количество периодических ошибок может по-прежнему наблюдаться для сервисов, исходящих из Северной Америки, пока ведётся работа над полным устранением проблемы.

Это уже не первый масштабный сбой в работе серверов Cloudflare за последние несколько месяцев, пишут «Ведомости». До этого крупное падение серверов Cloudfare произошло в ноябре 2025 года. Затем сбои наблюдались в декабре 2025 года и феврале 2026 года.