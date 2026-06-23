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В России перестали работать трансляции на Twitch, а также Discord и PUBG: Battlegrounds

От россиян 23 июня 2026 года стали поступать массовые жалобы на невозможность подключаться к эфирам на платформе Twitch. Без специальных средств перестали открываться также Discord и PUBG: Battlegrounds. На это обратил внимание Habr.

Источник изображения: detector404.ru

Источник изображения: detector404.ru

Сайт Twitch открывается в обычном режиме, сообщают пользователи из России. Без сбоев работает и чат: можно как читать сообщения от других пользователей, так и отправлять свои. А вот прямые трансляции на платформе работать перестали, хотя некоторые пользователи сообщают о штатной работе сервиса, в том числе в части эфиров.

Источник изображения: detector404.ru

Источник изображения: detector404.ru

В отдельных случаях доступ работает с мобильных операторов, но демонстрирует сбои у домашних. При попытке открыть трансляции может выводиться ошибка «2000», указывающая на неполадки в соединении между плеером и сервером.

Источник изображения: status.twitch.com

Источник изображения: status.twitch.com

«Видео на Twitch не запускается или зависает при попытке просмотра, страницы и разделы сервиса не загружаются при переходе к ним, а в ряде случаев сервис полностью недоступен или не отвечает на запросы», — гласят жалобы пользователей на платформе регистрации сбоев detector404. По данным самой платформы Twitch, все её сервисы продолжают работать в штатном режиме.

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Теги: twitch, pubg: battlegrounds, discord
twitch, pubg: battlegrounds, discord
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