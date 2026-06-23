Сегодня 23 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника В Китае создали керамический литиевый ак...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Китае создали керамический литиевый аккумулятор, способный работать в кипятке — для носимой электроники и космоса

Китайские учёные разработали миниатюрную литийионную батарею на полностью керамической основе, способную стабильно работать при температурах значительно выше точки кипения воды. Это позволит обойти нестабильность и взрывоопасность жидких электролитов современных литиевых аккумуляторов, температура работы которых редко превышает 60 °C. Устойчивые и безопасные миниатюрные аккумуляторы нужны носимой электронике, интернету вещей и космосу.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

О разработке сообщили учёные Университета Цинхуа (Tsinghua University). Опытный элемент сохранял работоспособность при нагреве до 150 °C, а также в течение 20 секунд выдерживал кратковременный тепловой удар до 300 °C без заметной потери характеристик.

В отличие от обычных литийионных аккумуляторов, где ионы лития перемещаются в жидком электролите, новая батарея использует твёрдую керамическую среду. Это принципиально снижает риск возгорания: традиционные жидкие электролиты летучи и могут воспламеняться при перегреве, проколе или механическом повреждении элемента. Для сравнения, обычные литийионные батареи обычно безопасно эксплуатируются примерно в диапазоне от −20 до 60 °C, тогда как новый образец рассчитан на стабильную работу в диапазоне от 0 до 150 °C.

Серьёзным вызовом для учёных стало сохранение механической прочности электролита по мере снижения его толщины. Тонкие керамические слои уменьшают сопротивление переносу ионов, но становятся более хрупкими, тогда как более толстые повышают прочность, но ухудшают электрохимические характеристики и мешают миниатюризации. Чтобы обойти это ограничение, исследователи предложили многослойную архитектуру без анода: керамические слои формируются и соединяются таким образом, чтобы создать наилучший контакт между ними и обеспечить стековую конструкцию, размер которой можно гибко адаптировать под разные задачи.

Важная особенность разработки — это работа без внешнего давления, которое часто требуется лабораторным твердотельным аккумуляторам для поддержания плотного контакта между слоями. Это также позволит производить аккумуляторы при обычном атмосферном давлении, что потенциально делает технологию относительно недорогой.

Разработчики не собираются добиваться производства негорючих тяговых аккумуляторов, но считают, что для питания миниатюрной электроники необходим максимально безопасный в эксплуатации аккумулятор. Умные часы с таким аккумулятором можно случайно уронить в кастрюлю с кипятком, и это не приведёт к воспламенению батареи устройства. И уж тем более подобные аккумуляторы будут востребованы для миллиардов датчиков систем безопасности самого разного назначения без риска пожара просто из-за выхода аккумулятора из строя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GM нашла более выгодную альтернативу недорогим LFP-батареям для использования в электротранспорте
Финская твердотельная чудо-батарея Donut Lab оказалась фикцией — и способом выманить $25 млн у инвесторов
CATL нацелилась на литий-воздушные аккумуляторы, сравнимые с бензином по энергоёмкости
Трамп распорядился к 2028 году построить в США мощный квантовый компьютер
В поисках источника высокоэнергетического нейтрино астрономы наткнулись на нечто неожиданное
NASA попытается спасти падающую обсерваторию Swift с помощью космического буксира
Теги: аккумулятор, твердотельный аккумулятор
аккумулятор, твердотельный аккумулятор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России перестали работать трансляции на Twitch, а также Discord и PUBG: Battlegrounds
Microsoft удалила петицию с просьбой добавить в Fable перевод на русский язык — она была одной из самых популярных на платформе Xbox Player Voice
Спорткар Xiaomi YU7 GT потратил на прохождение трассы Нюрбургринг без вмешательства водителя чуть более 10 минут
Капитализация SpaceX рухнула на $400 млрд, а компания хочет привлечь $20 млрд через облигации
Valve: производители памяти больше не торгуются — они просто выставляют условия
Глава WhatsApp покинет свой пост — его сменит основатель индийского финтех-стартапа Шах 29 мин.
«Лорд-капитаны, мы услышали ваше мнение»: Owlcat Games убрала лаунчер из Warhammer 40,000: Rogue Trader спустя день после запуска 31 мин.
Мобильный Firefox научился составлять сводки страниц, если встряхнуть смартфон 38 мин.
Звезда God of War Laufey знала об игре с 2018 года — Santa Monica запланировала приключения жены Кратоса почти десять лет назад 2 ч.
Во втором трейлере GTA VI спустя больше года нашли отсылку к Томми Версетти из GTA: Vice City 3 ч.
Cloudflare и крупнейшие разработчики браузеров научат сайты отличать людей от ботов 4 ч.
Анонсирован Give Us A Sign — кооперативный хоррор про поиск призраков на чересчур «живых» локациях 4 ч.
OpenAI запустила инициативу Patch the Planet, чтобы помочь разработчикам открытого ПО в поиске ошибок 4 ч.
Блогер показал 25 минут геймплея мультиплеерного мода для The Last of Us Part II — игроки в восторге 6 ч.
«Такого никто никогда не видел»: загадочный хоррор OD будет «максимально страшным», но Кодзима придумал особую систему для пугливых игроков 6 ч.
Технологический суверенитет ЕС дорого обойдётся потребителям, предупредили европейские автопроизводители 13 мин.
Китай снова на вершине TOP500: суперкомпьютер LineShine без чипов Nvidia, Intel и AMD стал самым мощным в мире 15 мин.
В Китае создали керамический литиевый аккумулятор, способный работать в кипятке — для носимой электроники и космоса 22 мин.
Steam Machine будет поставляться с одним модулем DDR5 на 16 Гбайт или двумя по 8 Гбайт 54 мин.
Samsung уже выручила на поставках HBM4 более $1 млрд, а SK hynix начала сдерживать расширение поставок 2 ч.
Samsung показала первую смартфонную память UFS 5.0 — как не самые быстрые SSD с PCIe 5.0 2 ч.
Автономный грузовик «Яндекса» впервые совершил поездку на 700 км — не без подстраховки 2 ч.
От секретного китайского многоразового космоплана на орбите отделился загадочный объект 2 ч.
Роботы рано или поздно заменят до 700 000 курьеров китайской JD.com, заявил глава компании 3 ч.
Акции Alphabet пережили худший день более чем за год — компания разом подешевела на 5 % 3 ч.