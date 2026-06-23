«Лорд-капитаны, мы услышали ваше мнение»: Owlcat Games убрала лаунчер из Warhammer 40,000: Rogue Trader спустя день после запуска

Кипрская студия с российскими корнями Owlcat Games объявила об отзыве собственного лаунчера Owlcat Launcher из партийной ролевой игры во вселенной мрачного будущего Warhammer 40,000: Rogue Trader.

Напомним, Owlcat Launcher появился в Rogue Trader вчера, 22 июня, и обещал помогать быстрее находить новости, обновления и игровой контент. Для запуска игры программа была необязательна (разрешали отключить).

Несмотря на ненавязчивость, лаунчер спровоцировал всплеск негативных отзывов Warhammer 40,000: Rogue Trader в Steam. Owlcat Launcher раскритиковали за ненадобность и препятствование запуску игры.

В ответ на жалобы и негативные отзывы Owlcat Games решила убрать Owlcat Launcher из Warhammer 40,000: Rogue Trader и «вернуть игру к предыдущей версии, полностью удалив все изменения, связанные с лаунчером».

«Лорд-капитаны, мы услышали ваше мнение и откатываем обновление, добавляющее лаунчер. <...> Спасибо за ваши отзывы. Мы искренне извиняемся за причиненные неудобства», — гласит обращение Owlcat Games.

Owlcat Launcher дебютировал в рамках закрытого альфа-тестирования Warhammer 40,000: Dark Heresy и позиционировался как интерфейс с новостями и информацией по всем разрабатываемым и издаваемым Owlcat играм.

Студия планировала сделать лаунчер максимально удобным, ненавязчивым и полезным. По словам Owlcat, он не использует и не устанавливает стороннее ПО, а также не собирает никаких данных с вашего компьютера.