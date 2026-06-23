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Смартфоны Google Pixel получат «аудиопамять» — она будет слышать всё, что слышит пользователь в течение дня

В коде компонента Android System Intelligence для смартфонов Google Pixel 10 обнаружены строки, указывающие на новую функцию «Аудиопамяти» (Audio Memory), которая проходит под кодовым именем blueflax, сообщает 9to5Google.

Включив эту функцию, пользователь получает возможность «отслеживать всё, что вы слышите в течение дня — от музыки вокруг до важных разговоров». Подробностей относительно работы данной функции компания пока не привела, но есть причины полагать, что речь идёт о фоновой службе на смартфоне, которая постоянно записывает доступные устройству звуки, распознаёт и расшифровывает их, а затем генерирует соответствующие заметки. Для обеспечения конфиденциальности используется защищённая среда Private Compute Core, которая появилась ещё с выходом Android 12.

Источник изображения: 9to5google.com

Источник изображения: 9to5google.com

На начальном этапе служба ограничится только распознаванием музыки, которая играет в пределах слышимости, а также в приложениях на самом смартфоне. Если композиция не распознаётся, короткий фрагмент может отправляться на ресурсы Google для безопасного поиска в облаке. Записанные фоновой службой разговоры никогда не отправляются с устройства. Кроме того, в настройках пользователь может устанавливать, «какие приложения „Аудиопамять“ сможет использовать для распознавания музыки».

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Теги: google, android, pixel
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