OneXPlayer оценила портативную игровую приставку OneXPlayer 3 с Intel Arc G3 Extreme от $1399

Компания OneXPlayer запустила кампанию по сбору средства на выпуск своей новой портативной приставки OneXPlayer 3 на базе процессора Intel Arc G3 Extreme, представленной в прошлом месяце. Согласно рекламным материалам производителя, устройство использует графику Intel Arc B390 и поставляется с Windows 11.

Стоимость OneXPlayer 3 начинается с $1399. За эту цену производитель предлагает конфигурацию устройства с 24 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти. Версия с 24 Гбайт оперативной памяти и 1 Тбайт постоянной памяти оценивается в $1499, а модель с 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти — в $1699. Сбор средств производится на площадке Indiegogo. Участники, поддержавшие проект на ранней стадии, также получат разъём для контроллера, магнитную клавиатуру и защитный чехол.

Стоит добавить, что версия приставки с 24 Гбайт ОЗУ оснащена памятью со скоростью 7467 МТ/с, а вариант с 32 Гбайт ОЗУ — более скоростной памятью с показателем 8533 МТ/с. Базовая модель OneXPlayer 3 оценивается на $300–400 дешевле, чем MSI Claw 8 EX AI+ на том же чипе, но с 32 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти. Цена такой конфигурации составляет от $1699 до $1799 в зависимости от продавца.

Главным преимуществом OneXPlayer 3 является её дисплей. Приставка оснащена 8,8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1920 × 1200 пикселей, поддержкой HDR, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1100 кд/м2. MSI Claw 8 EX AI+ использует 8-дюймовый сенсорный IPS-экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Особенности OneXPlayer 3

neXPlayer 3 предлагает модульную конструкцию. Компания указывает следующие режимы работы: портативный, планшетный, ноутбук и ПК — со съёмными контроллерами и магнитной клавиатурой. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 85 Вт·ч, оснащено системой охлаждения с испарительной камерой площадью 11 203 мм2 и алюминиевым радиатором площадью 16 644 мм2, а также предлагает режим полной мощности 35 Вт.