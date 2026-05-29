Представлены портативные консоли OneXPlayer 3 на базе Intel Arc G3 Extreme и OneXPlayer X2 Mini Pro с AMD Ryzen AI Max+ 395

Компания OneXPlayer представила две новые портативные приставки — OneXPlayer 3 и OneXPlayer X2 Mini Pro. Первая построена на новой платформе Intel Arc G3 Extreme. Оба устройства позиционируются как решения 3-в-1: они могут использоваться как портативная консоль, планшет или ноутбук.

OneXPlayer 3 — первая консоль производителя на базе новой платформы Intel Arc G3 Extreme. Устройство оснащено 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, поддержкой VRR и HDR.

Консоль получила батарею на 85 Вт·ч, съёмные контроллеры, аналоговые стики с эффектом Холла, задние кнопки, порты USB4 и USB-A, поддержку mini SSD, слот для карт памяти MicroSD и 3,5-мм аудиовыход.

Консоль OneXPlayer X2 Mini Pro предлагает процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 серии Strix Halo. Чип имеет 16 ядер Zen 5, 40 исполнительных блоков встроенной графики на архитектуре RDNA 3.5 и встроенный NPU XDNA 2 с производительностью 50 TOPS. Совокупная производительность приставки в ИИ-операциях Int8 составляет 126 TOPS.

OneXPlayer X2 Mini Pro тоже оснащена 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц и поддержкой VRR. Она тоже имеет стики с эффектом Холла. В отличие от модели OneXPlayer 3 данная консоль поддерживает внешнюю СЖО Frost Bay, обеспечивающую процессору пиковую мощность 120 Вт. Она также оснащается быстро заменяемой батареей на 85 Вт·ч.

Обе приставки поддерживают опциональные магнитные клавиатуры с подсветкой и отсоединяемые контроллеры. OneXPlayer X2 Mini Pro оснащена регулируемыми триггерами и сменными крестовинами. OneXPlayer 3 в свою очередь позиционируется в качестве игрового и продуктивного портативного устройства со встроенной батареей.

OneXPlayer собирается открыть краудфандинговые кампании по сбору средств для выпуска обеих приставок. Для OneXPlayer X2 Mini Pro кампания откроется в середине июня, для OneXPlayer 3 — к концу июня. Стоимость приставок не была названа.