Intel ворвалась не территорию AMD: представлены чипы Arc G3 и Arc G3 Extreme для портативных консолей

Intel официально представила процессоры Arc G3, предназначенные специально для портативных игровых ПК — линейка включает в себя модели собственно Arc G3 и Arc G3 Extreme. Они основаны на процессорах Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) и комплектуются интегрированной графикой соответственно Arc B370 и B390 на архитектуре Intel Xe3.

Компания уже пыталась выйти на рынок портативных устройств в партнёрстве с MSI, но в тот момент там доминировали чипы серии AMD Ryzen Z; за «красных» успешно выступили Valve Steam Deck, Asus ROG Ally X и Lenovo Legion Go S. Серия Arc G3 представляет собой попытку обозначить присутствие Intel на рынке портативных ПК. Оба чипа могут похвастаться 14-ядерными процессорами с двумя P-ядрами, восемью E-ядрами и четырьмя LP E-ядрами; основное различие состоит в графике: у Arc B370 имеются 10 ядер Xe3, а у Arc B390 — 12.

На чипах Intel Arc G3 Extreme будут использоваться предварительно скомпилированные шейдеры — это позволит значительно сократить запуск игр. Прямые сравнения чипов Intel Arc G3 и AMD Ryzen Z выйдут с первыми обзорами устройств, но в первых тестах B390 проявил себя достойно: в разрешении 1080p со сбалансированными настройками XeSS игра Cyberpunk 2077 выдала 80 кадров в секунду. Заявлено о полной поддержке XeSS 3: многокадровой генерации, масштабирования с помощью искусственного интеллекта и снижении задержки — но эту поддержку должны реализовывать разработчики игр.

Процессоры будут поддерживать Wi-Fi 7 R2, двухантенный Bluetooth 6 и Thunderbolt 4. «В ближайшие месяцы» в продажу поступят портативные консоли на новых чипах от Acer, MSI и OneXPlayer. Несколько устройств Intel пообещала показать на выставке Computex 2026 в Тайбэе.