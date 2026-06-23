Сегодня 23 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Почтовые клиенты Microsoft сломала цепочки писем в Outloo...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft сломала цепочки писем в Outlook для macOS, но пообещала всё починить

В очередном обновлении Outlook для macOS, в версии 16.110, сборке 26061317, Microsoft вывела из строя очень простую и важную функцию почтового клиента — возможность включать в ответ предыдущее письмо. До обновления предыдущее письмо отображалось в окне ответа; после обновления оно оттуда исчезло.

Источник изображения: Ed Hardie / unsplash.com

Источник изображения: Ed Hardie / unsplash.com

В Microsoft не стали отрицать факт наличия ошибки и порекомендовали пострадавшим пользователям совершить два действия: откатиться к предыдущей версии Outlook и до выхода исправления отключить для программы автоматическое обновление. Администраторам, которые управляют парками компьютеров Apple Mac с установленным Outlook, компания посоветовала обратиться в техподдержку.

В качестве временного решения предлагается также вручную выделять и вставлять наиболее важные фрагменты исходного письма в текст ответа. При длинной переписке иногда приходится очень долго прокручивать письма, прежде чем добраться до начала, но внезапное нарушение привычных рабочих процессов — это очень неприятно.

Это уже не первый удар, который Microsoft нанесла по пользователям экосистемы Apple в последние недели. В июле пакет Office 2019 перейдёт на macOS в «режим ограниченной функциональности» — по сути, единственным вариантом останется обновиться до актуальной версии. Хотя и актуальные версии приложений, как показал инцидент с Outlook, тоже сопряжены с некоторыми рисками.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Outlook Classic перестал показывать картинки, но Microsoft обещала всё починить
Microsoft закроет приложение Outlook Lite уже в следующем месяце
Техподдержка NASA удалённо починила Microsoft Outlook на планшете командира лунной миссии Artemis II
ИИ-сводки в Gmail стали доступны всем — их можно отключить, но со всеми ИИ-функциями сразу
ИИ Gmail научился подстраиваться под стиль письма пользователя — «Помоги мне написать» получила обновление
ИИ-помощник «Алиса Про» заработал в почте «Яндекса»
Теги: microsoft, outlook, apple, macos
microsoft, outlook, apple, macos
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Капитализация SpaceX рухнула на $400 млрд, а компания хочет привлечь $20 млрд через облигации
Microsoft удалила петицию с просьбой добавить в Fable перевод на русский язык — она была одной из самых популярных на платформе Xbox Player Voice
Спорткар Xiaomi YU7 GT потратил на прохождение трассы Нюрбургринг без вмешательства водителя чуть более 10 минут
Санкции не помогли: ИИ-модель китайской Z.ai, обученная на чипах Huawei, заняла лидирующие позиции в рейтингах
Valve: производители памяти больше не торгуются — они просто выставляют условия
Electronic Arts: генеративный ИИ привёл к всплеску креативности разработчиков 24 мин.
Microsoft сломала цепочки писем в Outlook для macOS, но пообещала всё починить 25 мин.
OpenAI встроит в ChatGPT голосовую модель Bidi 1 — она может говорить и слушать одновременно 36 мин.
Google купила долю в кинокомпании A24 — ради продвижения ИИ в кинематографе 2 ч.
Google вернула Telegram в индийский раздел «Play Маркета» — Apple отстаёт 2 ч.
Премьера геймплея Saw: Genesis — многопользовательского хоррора по культовой киновселенной «Пила» 2 ч.
Anthropic Mythos за считанные часы взломала почти все секретные системы АНБ США 2 ч.
Смартфоны Google Pixel получат «аудиопамять» — она будет слышать всё, что слышит пользователь в течение дня 3 ч.
Глава WhatsApp покинет свой пост — его сменит основатель индийского финтех-стартапа Шах 4 ч.
«Лорд-капитаны, мы услышали ваше мнение»: Owlcat Games убрала лаунчер из Warhammer 40,000: Rogue Trader спустя день после запуска 4 ч.
OneXPlayer оценила портативную игровую приставку OneXPlayer 3 с Intel Arc G3 Extreme от $1399 53 мин.
SpaceX предоставит стартапу Reflection AI ИИ-мощности на $6,3 млрд 56 мин.
Большой апгрейд: Microsoft построит 2-ГВт ИИ ЦОД в техасском Пекосе 2 ч.
Создан летающий робот без единого пропеллера — он словно птица парит в восходящих потоках 2 ч.
Технологический суверенитет ЕС дорого обойдётся потребителям, предупредили европейские автопроизводители 4 ч.
Китай снова на вершине TOP500: суперкомпьютер LineShine без чипов Nvidia, Intel и AMD стал самым мощным в мире 4 ч.
В Китае создали керамический литиевый аккумулятор, способный работать в кипятке — для носимой электроники и космоса 4 ч.
Steam Machine будет поставляться с одним модулем DDR5 на 16 Гбайт или двумя по 8 Гбайт 4 ч.
Samsung уже выручила на поставках HBM4 более $1 млрд, а SK hynix начала сдерживать расширение поставок 5 ч.
Samsung показала первую смартфонную память UFS 5.0 — как не самые быстрые SSD с PCIe 5.0 5 ч.