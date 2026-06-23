Microsoft сломала цепочки писем в Outlook для macOS, но пообещала всё починить

В очередном обновлении Outlook для macOS, в версии 16.110, сборке 26061317, Microsoft вывела из строя очень простую и важную функцию почтового клиента — возможность включать в ответ предыдущее письмо. До обновления предыдущее письмо отображалось в окне ответа; после обновления оно оттуда исчезло.

В Microsoft не стали отрицать факт наличия ошибки и порекомендовали пострадавшим пользователям совершить два действия: откатиться к предыдущей версии Outlook и до выхода исправления отключить для программы автоматическое обновление. Администраторам, которые управляют парками компьютеров Apple Mac с установленным Outlook, компания посоветовала обратиться в техподдержку.

В качестве временного решения предлагается также вручную выделять и вставлять наиболее важные фрагменты исходного письма в текст ответа. При длинной переписке иногда приходится очень долго прокручивать письма, прежде чем добраться до начала, но внезапное нарушение привычных рабочих процессов — это очень неприятно.

Это уже не первый удар, который Microsoft нанесла по пользователям экосистемы Apple в последние недели. В июле пакет Office 2019 перейдёт на macOS в «режим ограниченной функциональности» — по сути, единственным вариантом останется обновиться до актуальной версии. Хотя и актуальные версии приложений, как показал инцидент с Outlook, тоже сопряжены с некоторыми рисками.