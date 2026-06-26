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Chuwi начала принимать предзаказы на ноутбук UniBook с процессором Intel Wildcat Lake и ценой от $449

Компания Chuwi объявила о запуске предзаказов на ноутбук UniBook, построенный на новом процессоре Intel Core поколения Wildcat Lake. Устройство ориентировано на массовый сегмент и предлагает доступную цену, а также встроенный нейронный ускоритель для локального выполнения задач, связанных с искусственным интеллектом.

В основе ноутбука Chuwi UniBook лежит процессор Intel Core 3 304, выпускаемый по техпроцессу Intel 18A. Чип оснащён встроенным нейронным процессором (NPU) производительностью до 15 TOPS, который может использоваться для ускорения ИИ-функций в приложениях Windows 11. За графику отвечает встроенное ядро Intel Graphics с производительностью до 9 TOPS в операциях на числах Int8.

UniBook получил 14-дюймовый IPS-дисплей формата WUXGA (1920 × 1200 пикселей) с соотношением сторон 16:10. Производитель заявляет 100-процентный охват цветового пространства sRGB и яркость до 300 кд/м². Экран окружён тонкими рамками, а шарнир позволяет раскрывать крышку на угол до 180 градусов.

Ноутбук оснащён 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-6400 и SSD объёмом 256 Гбайт с возможностью расширения. За автономную работу отвечает аккумулятор ёмкостью 53,38 Вт·ч. По данным производителя, его достаточно для воспроизведения локального видео в разрешении 1080p на протяжении до 13 часов. Поддерживается зарядка через USB-C Power Delivery мощностью до 65 Вт.

Одной из особенностей модели стал набор интерфейсов. На корпусе размещены два полнофункциональных порта USB-C, два USB-A со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с, ещё один USB-A 2.0, HDMI, гигабитный сетевой разъём RJ45, слот для карт памяти TF и стандартный аудиоразъём 3,5 мм. Также заявлена возможность подключения двух внешних дисплеев с разрешением до 4K при частоте обновления 60 Гц.

Среди прочих характеристик Chuwi UniBook — модуль Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, HD-веб-камера с механической шторкой и предустановленная операционная система Windows 11 Pro. Габариты устройства составляют 314,5 × 221 × 16,4 мм, а вес — около 1,2 кг.

Chuwi UniBook предлагается по цене от $449.

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Теги: chuwi, ноутбук, intel, wildcat lake
chuwi, ноутбук, intel, wildcat lake
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