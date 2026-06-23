Вышли первые обзоры портативной приставки MSI Claw 8 EX AI+ на Intel Arc G3: быстрая, но слишком дорогая

Независимые обозреватели опубликовали первые тесты новой портативной игровой приставки MSI Claw 8 EX AI+. Обзоры предоставлены ComputerBase, HardwareLuxx, Notebookcheck, Windows Central, The Verge, а также YouTube-каналами Cary Golomb и HotHardware.

Обозреватели сходятся во мнении, что MSI Claw 8 EX AI+ на базе новейшей платформы Intel Arc G3 Extreme, разработанной специально для портативных игровых устройств, быстрее моделей приставок на базе процессоров Ryzen Z2 Extreme в графических тестах.

По данным Notebookcheck, производительность встроенной графики Intel Arc B390 в составе Arc G3 Extreme примерно на 50–60 % выше, чем у систем на базе AMD Ryzen Z2 Extreme, а также чипов Intel Lunar Lake (консоль MSI Claw 8 AI+). Согласно их тестам, в игре Cyberpunk 2077 при разрешении 1200p, максимальных настройках качества изображения и четырёхкратной генерации кадров консоль выдаёт около 90 кадров в секунду в режиме Endurance, когда процессор потребляет около 14 Вт мощности.

Новинка MSI Claw 8 EX AI+ также оказывается в некоторых тестах быстрее устройств на базе процессоров Ryzen AI. Та же гибридная консоль GPD Pocket 4 на базе Ryzen AI 9 HX 370 показывает более высокую вычислительную производительность (CPU), но уступает MSI Claw 8 EX AI+ в тестах GPU 3DMark. В некоторых тестах Intel Arc G3 Extreme оказывается даже быстрее, чем Ryzen AI Max+ 395.

По информации ComputerBase, время автономной работы приставки MSI Claw 8 EX AI+ составляет 3 часа 19 минут в режиме TDP 17 Вт, при яркости экрана 200 кд/м2 и частоте обновления 60 Гц. Это примерно на час больше, чем у ROG Xbox Ally X в режиме TDP 25 Вт, но примерно на час меньше, чем в режиме 13 Вт.

Ключевой проблемой приставки MSI Claw 8 EX AI+ обозреватели называют цену в $1699–1799. Система оснащена 32 Гбайт ОЗУ LPDDR5X-8533 и SSD объёмом 1 Тбайт. Производитель не предлагает для этой модели более скромных и потенциально более доступных конфигураций.