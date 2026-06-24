Sony анонсировала 64-мегапиксельный 1/2-дюймовый сенсор LYTIA 610 для мобильных устройств. Это первый в своём роде серийный компонент, имеющий пиксельную структуру RB2×2 On-Chip Lens (OCL), которая обеспечивает чёткое изображение и точное срабатывание функции автофокусировки.

В сенсоре с матрицей Quad Bayer компания интегрировала две конструкции OCL: схема 1×1 OCL применяется к зелёным субпикселям, которые отвечают за чёткость изображения и обеспечивают высокое разрешение; схема 2×2 OCL относится к красным и синим субпикселям — по четыре на одну линзу, что позволяет их использовать для быстрой и точной автофокусировки.

Полученное Sony LYTIA 610 изображение проходит обработку при помощи алгоритма «восстановления мозаики» (remosaicing) — в результате чёткость изображение удалось повысить более чем на 20 % по сравнению с обычными сенсорами Sony с теми же размерами пикселя. Такой сенсор сможет эффективно работать с телеобъективами.

Sony LYTIA 610 предлагает ряд иных оптимизаций для повышения скорости считывания данных, в том числе энергоэффективные логические схемы и оптимизированный параллельный аналого-цифровой преобразователь. Это первый 1/2-дюймовый сенсор Sony, поддерживающий запись видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду, а также видео DAG-HDR в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Он позиционируется как вторичный сенсор, направленный на сокращение разрыва между основной и дополнительными камерами на смартфоне. Производители смартфонов начнут получать сенсоры Sony LYTIA 610 уже в конце июня, то есть первые устройства с ними появятся уже в этом году.