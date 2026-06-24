Сегодня 24 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости цифровые фото-/видеокамеры, DSLR, объект... Зум-камеры в смартфонах начнут снимать ч...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Зум-камеры в смартфонах начнут снимать чётче — представлен сенсор Sony LYTIA 610 со структурой RB2×2 OCL

Sony анонсировала 64-мегапиксельный 1/2-дюймовый сенсор LYTIA 610 для мобильных устройств. Это первый в своём роде серийный компонент, имеющий пиксельную структуру RB2×2 On-Chip Lens (OCL), которая обеспечивает чёткое изображение и точное срабатывание функции автофокусировки.

Источник изображений: sony-semicon.com

Источник изображений: sony-semicon.com

В сенсоре с матрицей Quad Bayer компания интегрировала две конструкции OCL: схема 1×1 OCL применяется к зелёным субпикселям, которые отвечают за чёткость изображения и обеспечивают высокое разрешение; схема 2×2 OCL относится к красным и синим субпикселям — по четыре на одну линзу, что позволяет их использовать для быстрой и точной автофокусировки.

Полученное Sony LYTIA 610 изображение проходит обработку при помощи алгоритма «восстановления мозаики» (remosaicing) — в результате чёткость изображение удалось повысить более чем на 20 % по сравнению с обычными сенсорами Sony с теми же размерами пикселя. Такой сенсор сможет эффективно работать с телеобъективами.

Sony LYTIA 610 предлагает ряд иных оптимизаций для повышения скорости считывания данных, в том числе энергоэффективные логические схемы и оптимизированный параллельный аналого-цифровой преобразователь. Это первый 1/2-дюймовый сенсор Sony, поддерживающий запись видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду, а также видео DAG-HDR в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Он позиционируется как вторичный сенсор, направленный на сокращение разрыва между основной и дополнительными камерами на смартфоне. Производители смартфонов начнут получать сенсоры Sony LYTIA 610 уже в конце июня, то есть первые устройства с ними появятся уже в этом году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен Sony LYTIA L910 — первый мобильный сенсор на архитектуре LOFIC
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт
SmartSens представила 1" 50-Мп сенсор SC5A6XS для флагманских смартфонов Huawei и не только
DJI представила карманную камеру Osmo Pocket 4P с двумя объективами, «киношными» функциями Ronin и стабилизатором
Компактная 8K-камера Insta360 Luna Ultra с подвесом и объективом Leica Summicron дебютировала по цене $770
Sony придумала, как вернуть былую славу смартфонам Xperia — их камеры напичкают ИИ-функциями
Теги: sony, lytia, сенсор
sony, lytia, сенсор
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Создан летающий робот без единого пропеллера — он словно птица парит в восходящих потоках
Капитализация SpaceX рухнула на $400 млрд, а компания хочет привлечь $20 млрд через облигации
Microsoft восстановила петицию о русской локализации Fable — она вошла в пятёрку самых популярных на Xbox Player Voice
Во втором трейлере GTA VI спустя больше года нашли отсылку к Томми Версетти из GTA: Vice City
Американский стартап подал в суд на власти США из-за отключения от Anthropic Fable 5
Пользователи уходят от Google: одни — к ChatGPT, другие — к поиску без ИИ 2 ч.
Слухи: Ubisoft урезала масштаб новой Ghost Recon ради «нереалистичных» дедлайнов, а сама игра в «ужасном состоянии» 3 ч.
Ещё одна жертва GTA VI: ролевой боевик Lords of the Fallen 2 не выйдет осенью 2026 года 4 ч.
Китайские разработчики пожаловались регулятору на неоправданно высокие комиссии в Apple App Store 6 ч.
Дата-центры важнее людей: Oracle сократила за прошедший финансовый год 21 тыс. сотрудников 11 ч.
Meta перестала следить за всеми действиями сотрудников для обучения ИИ после утечки данных 15 ч.
Суровая средневековая стратегия Stronghold 4 получила бесплатную демоверсию в Steam 16 ч.
Rebel Wolves снизила системные требования The Blood of Dawnwalker — новой игре ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 хватит GTX 1060 17 ч.
Кибератака на индийскую Tata Electronics вероятно привела к утечке секретов Apple и Tesla 18 ч.
THQ Nordic анонсировала игровую презентацию THQ Nordic Digital Showcase 2026 — фанаты требуют ремейк «Готики 2» и Darksiders 4 18 ч.
Зум-камеры в смартфонах начнут снимать чётче — представлен сенсор Sony LYTIA 610 со структурой RB2×2 OCL 59 мин.
Alibaba оспорит включение в чёрный список Пентагона в суде 2 ч.
SpaceX запустила демонстрационную версию Starfall — капсулы для доставки грузов на орбиту и обратно 2 ч.
Рухнувшие котировки SpaceX и Tesla лишили Илона Маска статуса триллионера 2 ч.
Qualcomm хочет разрабатывать чипы для китайского владельца TikTok 2 ч.
Владелец Google попадёт в биржевой индекс Доу Джонса 3 ч.
Недешёвый игровой ПК Steam Machine оказался близок к себестоимости 4 ч.
SpaceX разместила облигации на сумму $25 млрд, спрос превысил объём размещения почти в четыре раза 4 ч.
Курс акций SpaceX опустился ниже $150 впервые с IPO 4 ч.
Стоимость санкционных чипов Nvidia на китайском чёрном рынке за полгода более чем удвоилась 5 ч.